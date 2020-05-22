鄭照新批網友是「人渣」　發高雄淹水舊聞擾亂災情資訊將究責

▲高雄新聞局長鄭照新。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

受到西南氣流及鋒面滯留影響，全台連日大雨，尤其南部與台東縣降雨最甚，就有網友21日在臉書張貼高雄淹水照及新聞，質疑高雄市長韓國瑜清淤不力，不過事後被打臉是「舊聞」重PO。對此，高雄市新聞局長鄭照新22日連發兩篇文痛批，並直罵此舉擾亂市府掌握災情，絕不能姑息，「人渣」。

鄭照新臉書於深夜上傳一張網友發文的截圖，該文不僅出現高雄淹水災情的新聞連結，上面網友還寫出「清水溝清到口袋去嗎？這樣叫政績？才5月，市政預算花完了？跟中央加碼600億？韓國瑜加賽？」不過事後該報導被高雄市府踢爆非當日新聞，是意圖誤導民眾以為高雄三多商圈區域因21日大雨而淹水。

鄭照新直批，「高雄全體在面對汛期、雨災，急需市民朋友傳遞正確淹水訊息，以便市府第一時間因應處理的時刻」，不過竟然還有人為了政治利益，放去年淹水的假消息魚目混珠，擾亂高雄掌握完整災情演變，極可能導致資源錯置，讓需要幫助的鄉親延誤救員或撤退時機。

「不能姑息，一定追究！」鄭照新痛罵，拿高雄市民生命財產安全開玩笑，「人渣！」

22日上午，鄭照新再發文表示，「什麼是惡意？就是先入為主，想方設法用盡手段去營造，市長不認真治水的印象」，比如上午二級開設水情會議，副市長李四川主持，而市長同時在各地現場會勘水情與淹水積水現象，並取消了既定社會局訪視行程。

鄭照新指出，結果馬上就有網路帶風向說，「市長居然不主持會議，還在睡吧，在喝高粱吧」，當然也有特定報導不斷強化這樣的印象，然後民眾就傻傻被欺騙了，「昨天的假訊息即是一例」。

鄭照新認為，遇上這樣的大雨一定會有災情，這時候需要的是正確的資訊與即時的應變，假訊息只會延誤救災，必定追究。鄭最後還用Hashtag強調，「非告訴乃論」、「警方已展開調查」。