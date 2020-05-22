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台南雨彈半小時「安中河」深夜再現！　駕駛目測水曾淹到半輪高

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記者黃翊婷／綜合報導

氣象局針對全台21縣市發布大豪雨特報，受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢今日（22日）最強。台南、高雄居民幾乎整夜都在擔心是否會淹水，稍早陸續有網友在網路上回報，崑山科大舊門口、安中路一段699巷都有些微淹水的情況；也有駕駛表示，好久不見的「安中河」又出現了，目測大約淹了半顆輪胎高。

台南安中河再現。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲台南陸續傳出輕微淹水的災情。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

中央氣象局預報員陳建安表示，22日西南風更加增強，達到西南氣流的等級，晨間不斷有強回波由台灣海峽南部移入南部地區造成大雨，加上滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨，氣象局同時針對全台21縣市發布大豪雨特報：

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大豪雨地區：高雄市、屏東縣

豪雨地區：苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣

大雨地區：嘉義以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、澎湖

雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲今日雨勢最強。（圖／中央氣象局）

台南網友們從21日深夜開始陸續在臉書社團「台南爆料公社」PO文回報災情，一名駕駛在22日凌晨1時許表示，好久不見的安中河又出現了，目測大概水淹半顆輪胎高，因為趕著要回家就沒有拍照。接著，另一名網友在另一篇PO文貼出安中路一段699巷的照片，只見來不及消退的水積在路上，淹水高度直逼轎車底盤。

還有其他網友陸續回報，「雨像用倒的，已經下了半小時」、「安南區安南醫院旁大約淹半個輪胎高」、「崑山科大舊門口剛剛經過，已經小淹水了喔」、「新市在倒雨」、「仁德下很大」。不過，也有網友表示，雨勢早上已經漸漸停了，輕微的淹水也已經消退，現階段並未出現嚴重災情。

▼網友深夜返家目擊「安中河」再現。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

台南安中河再現。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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