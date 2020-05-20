熱刺體育館細節曝光「可容納6萬2303人」！友邦保險邀貝克漢　探討足球員精神和健康

▲足球巨星貝克漢（David Beckham）（右）與熱刺總教練穆里尼奧（Jose Mourinho）探討球員精神狀態及健康決定賽事成功的重要性。（圖／友邦保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

泛亞地區最大的獨立上市人壽保險集團「友邦保險」（AIA）邀請足球巨星貝克漢（David Beckham）擔任全球大使，與英超足球會「熱刺」20日發布最新第二集影片，介紹熱刺體育場館的設計細節，並確保球員具備最佳的設備，為上陣比賽作好準備。

影片中，熱刺總教練穆里尼奧（Jose Mourinho）為貝克漢安排參觀熱刺一線隊員訓練場地，並分享熱刺上陣球員及非作賽隊員於典型比賽日的第一手看法。兩人參觀可容納6萬2303名觀眾的熱刺體育場館，並於穆里尼奧的領隊席位，探討球員精神狀態及健康在決定賽事成功的重要性。

貝克漢表示，非常感謝友邦保險讓他有機會向熱刺學習領先的方針以保障球員健康，獲得如穆里尼奧這樣一位經驗豐富且戰績彪炳的教練分享其見解；目前足球比賽融入了大量科學及新的思維方式，顯而易見的是，紮實的日常訓練及優質的睡眠都十分重要。

友邦保險表示，致力透過提供資訊及建議，鼓勵並協助大眾改變生活習慣以促進身體及精神健康，即便改變細微的生活方式也能改善健康。營養均衡的飲食，加上日常運動以及充足的睡眠，能夠強健體魄並提升應對生活壓力的能力。

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