要走250公里返鄉！印度民工偷腳踏車　留道歉字條「曝露苦衷」

▲新冠肺炎封城，印度民工只能走上百公里回到家鄉。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

印度封城公共交通停擺，離鄉工作的民眾只能徒步走上百公里回家。一名民工在返鄉途中，偷取路邊的腳踏車，並留下道歉字條暴露他的苦衷，原來他有一名行動不便的小孩，實在無法負荷超過250公里的路程，懇求車主的原諒。

偷車的人叫伊克巴勒（Mohammad Iqbal），他要和兒子從拉賈斯坦邦的珀勒德布爾，回到位於北方邦的故鄉巴雷利，兩個城鎮之間距離至少250公里，要走超過51個小時才到得了，最終迫於現況，只好靠偷竊繼續這條漫漫長路。

車主辛格（Sahab Singh）11日晚間發現單車失竊，本來以為是當地人偷的所以打算報警，但後來他在陽台撿到一張字條，「我是偷了你腳踏車的人，我真的很無助，我有一名殘疾的孩子，請原諒我，我不是故意的。」伊克巴勒在紙條中如此寫道。辛格被紙條內的苦衷感動，決定不到警局報案了。

在封城期間，印度人民要回到原生地，依靠的不是搭便車就是騎腳踏車，最糟就是只能用雙腿徒步。根據《Hindustan Times》，社會學家古普塔（Rajeev Gupta）表示，這種情況再再顯露政府的無能和勞工的無助，在封城以前，政府應該安排好交通工具讓民工回家，但政府卻什麼都沒有做，讓人民挨餓，導致民工不得不做出違法的行為。

印度媒體《Times Now》指出，雖然拉賈斯坦邦政府的「封城3.0政策」開始提供公車給需要長途跋涉的民工搭乘，但政策似乎來得太晚，已有大量移工為了生存，走在危險的高速公路上。

▼公共交通工具停擺，印度民工只能靠搭便車、騎腳踏車或是徒步回故鄉。（圖／達志影像／美聯社）



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