聚焦兩會／「疫情年」中共軍演不喊停　陸學者：國防預算正增長

▲陸軍事專家倪樂雄認為「考量疫情影響經濟情勢，今年軍費正增長，小幅微調。」（示意圖／翻攝自人民海軍）

記者任以芳／北京報導

大陸兩會即將登場，中共軍費預算一直是外界焦點。2019年國防預算為11,898.76億元人民幣（約新台幣54,780.26億元），較去年增長7.5%。今年可能上調嗎？《ETtoday新聞雲》訪問大陸軍事專家倪樂雄，他認為各國軍費每年調漲，今年大陸考慮「疫情後經濟增長受挫、國際情勢動盪，但預估軍費依然會正增長，不會出現很誇張數字。」

▲美國近年軍費不斷增長，在各地重兵部屬。（示意圖／路透社）

各國軍備競賽「美預算第一」

回顧過去五年，大陸軍費分別增幅12.2%、10.1%、7.6% 、7%、8.1％，2019年增幅是7.5%。兩會大陸全國人大會議發言人張業遂昨（21日）指出，2007年起大陸每年都向聯合國提交軍事開支報告。錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。大陸的國防費連續5年降到一位數，占國內生產總值比重長期保持在1.3%左右，遠低於2.6%的世界平均水準。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）報導指出，2019年美國的軍費支出占全球軍費支出的38%，共計7320億美元。大陸國防預算開支僅次於美國，預算占全球軍費開支14%，增長超過5%，達到2610億美元，排名世界第二。2019年大陸GDP總和至少超過14兆美元，從比例分析軍費仍有上升潛力。倪樂雄認為，「美國逐年增加國防軍費，舉例2020年軍費7380億美元，再次創新高，一方面也是針對位居軍費第二的大陸。」

▲川普訪日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

2020中共軍費「微調正增長」

倪樂雄說，美方近年在南海、台海、日本周邊頻繁活動，依照態勢，2020年大陸軍費確實有調幅可能性，但疫情爆發後，中共軍費開支複雜，並且出現兩種建議。倪樂雄指出，一種是考量中美在外交、國防方面的角力戰，軍費必須增加。另一種是，疫情剛回穩就增加軍費，必須先評估預防二次爆發疫情的風險，權衡國家經濟總體支出，但如果減少軍費，又被貼標籤是內部出現矛盾。平衡之下，倪樂雄認為「預估軍費會微幅正增長，不會出現很誇張數字。」

▲解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役 列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

《環球時報》總編輯胡錫進18日發出評論，他也主張大陸國防軍費應該保持正增長。儘管，大陸經濟第一季出現虧損，學者一致認為第二季會拉回，國防預算與經濟、財政協調增長，今年軍費正增長是有經濟基礎。另外，胡進錫為美方越來越不掩飾打壓中方態度，解放軍更要擁有強大軍事力量作抗衡。再者，大陸近年軍費佔GDP都維持在百分一點多低水平，舉例2019年是1.3％，遠低於美國3.4%`、印度2.5％、俄羅斯3.8％。





▲疫情爆發後，解放軍第一時間集結進入武漢救災。（圖／路透社）

「疫情年」重大軍演不喊停

受到疫情影響，大陸軍費出現特例情況，倪樂雄表示「中共部分解放軍單位，這次為了救災罕見動用預備金。」主要用於解放軍執行非戰爭任務，例如救災防疫、軍機軍車運送物資..等任務，所有產生的費用，不能列入日常軍費，才會動用預備支出。通常這筆費用幾乎不會用到，除非發生大型災難，像川震、新冠肺炎疫情才會使用。

中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，解放軍支援災區、軍機執行載送物資等行動，都會耗用預算，但相對有限。加上，共軍各部隊普遍要求就地防疫，取消跨區機動演訓活動，許多集中於聯合訓練基地演習操練課目，以便支援整體社會控管疫情。軍事動態與戰備變化。當軍費支出隨疫情的變化，來回消長，都會影響今年預算執行與支用額度。

▲ 解放軍渤海軍演，直擊運8反潛機曝光。（圖／翻攝 燃新聞）

另外，倪樂雄也表示，雖然部分軍事演習、操練取消，涉及維護國防安全的重要軍事活動依然繼續。他說，「舉例中共宣布14日渤海軍事演習，時間長達近兩個半月，漫長演訓十分少見，不是針對台灣而是美國。」一方面顯示，中共在疫情期間軍費調度依然靈活，支出有餘，預估今年類似大型軍演還會再有。