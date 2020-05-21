王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

▲王安石與宋慧喬夫妻涉嫌吸金1.5億元後落跑遭通緝。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

建富集團負責人王安石與宋慧喬夫妻，涉嫌從2014年到2018年間，打著名醫江守山名號，宣稱要赴陸開月子中心，還開說明會，佯稱與興富發合作土地開發，藉此吸引近百人投資，保證獲利12%到24%，結果最後周轉不靈，王宋落跑，投資人才發現受騙提告，台北地檢署21日依違反《銀行法》等罪起訴王、宋等6人，並對王、宋發布通緝。

北檢調查，王安石和宋慧喬都是在從事非法吸金期間，向戶政機關登記把本名分別改成北宋時期政治家、以及知名韓星的名字，2人經營的建富集團，原本是間文創公司，也有經營不動產業務，但是從2014年開始，夫妻倆開始對外以借貸、或接受投資的名義，宣稱要擴大經營觸角。

王安石和宋慧喬聘請陳姓等業務幹部，舉行說明會，宣稱和興富發合作土地開發，還打著名醫江守山的名號，宣稱要到廈門合作經營月子中心，鼓吹投資人無論是以借錢或投資名義加入，都可保證獲利12%到24%，但實際上，都是拿後面投資人的錢來付之前的利息，直到2018年間，公司周轉出現問題，王、宋落跑大陸，投資人才發現受騙提告。

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