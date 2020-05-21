大學個人申請放榜　台東高中6人錄取醫學科系

▲ 大學個人申請放榜，台東高中成績亮眼，校長蔡美瑤與5位醫學系（含牙醫系）同學合照。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

21日大學個人申請放榜，台東高中申請229人錄取122位，錄取率達53.3％，截至目前為止應屆畢業生已錄取186人，其中錄取台灣大學共8位，清交成政等大學6位。考上醫學科系同學計有6位，分別是台大醫學系蔡嘉峻、台大醫學系高晴佑、成大牙醫系林泓羽、高醫牙醫系曾青璋、中山醫牙醫系陳啟以及嘉義大學獸醫系彭聖翔，校長蔡美瑤和全校師生樂不可支，與有榮焉。

曾經參加台大特殊選才與繁星推薦都與台大經濟系失之交臂的蔡尚恩同學，申請台大、清大、成大、政大四所大學經濟系均獲得正取，終於如願以償錄取台大經濟系，他表示：「之前台大對我來說是遙不可及的夢想，看似難以達成，但高中3年中，每次的經歷及學習，讓他不斷往前進，也不斷提醒自己：無論未來處在任何頂尖領域，還是會有不足，千萬不能有自滿的心態，這樣反而會錯過更多學習的機會。」

錄取台灣大學園藝暨景觀學系的胡興說：「我順利分發到自己喜歡的校系，非常感謝我的家人、老師及同學們這一路上的幫忙。雖然我是利用原住民外加名額才申請到該系的，在程度上難免會有落差，但是，在即將到來的暑假，我將有效利用時間，好好加強該科系相關能力，以彌補先前的不足！」

請繼續往下閱讀...

►夏季保濕的秘密

►二手票券豐富你的生活

