疫區境外台生返國專案出爐　教育部：一校2％名額、8/31前放榜

▲教育部指出，各校申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

因新冠肺炎影響，各國疫情仍然險峻，導致許多台生希望可以返台完成學業。教育部日前公告「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫 」，各校將採單獨招生方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則，校方須於8月31日前完成招生並放榜，錄取學生則可於109學年度第1學期入學。

教育部7日發函給各學校，各校各校辦理境外台生返台就學銜接計畫，函文指出此計畫為協助在境外就學之具中華民國國籍學生於疫情期間返台學習銜接，境外台生所持學歷，應符合大學法第23條、大學辦理國外學歷採認辦法、香港澳門學歷檢覈及採認辦法、大陸地區學歷採認辦法或入學大學同等學力認定標準等規定。

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▲教育部公告「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫 」。（圖／記者崔至雲攝）

教育部說明，此方案由各校以單獨招生方式辦理，銜接進入適當年級就讀，境外台生自行向各校報名、由各校依本專案計畫所訂及相關學歷採認規定辦理資格認定及審查，且不得同分增額錄取。考試項目得採筆試、面試、書面審查、術科或實作等方式進行。

針對招生名額部分，教育部指出，該專案採外加名額方式辦理，以各校109學年度招生核定日間學制各班別總名額外加2%為原則（無條件進位），不列入招生名額總量計算；學校應依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準等相關規定，考量學校師資、課程及教學品質，審慎規劃之。

辦理期程則為，申請學校須於5月29日前函報招生名額申請表及本專案招規定，經教育部核定後即得辦理招生。招生簡章應於受理報名前20日公告，受理報名期間不得少於7日，並於8月31日前放榜；錄取學生應於109學年度第1學期入學。

