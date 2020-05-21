雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

▲因應鋒面加西南季風來襲，公路總局成立應變中心。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

為因應5月20日豪雨事件，且21日下半天起受西南季風影響，雨勢將逐漸增大，降雨熱區於台中以南山區。公路總局及所屬第二、三、五區養護工處已於（21）日8時起分別成立應變小組整備因應，隨時追蹤豪雨影響期間嚴密監控轄區降雨情形及資訊，並即時處理災情，且針對監控路段加強部署機具及搶救災作業。

重點防禦路段：

邊坡坍方型態－台8線中橫公路及台20線南橫公路。

道路淹水型態－台17線羌園、林邊路段。

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▲台8線中橫公路需慎防邊坡坍方。（圖／資料照／太魯閣工務段提供）

公路總局依氣象情資調整部署排程，並逐級提升應變作為。就易淹水路段排水孔洞、涵洞加強檢查並備妥抽水機、交維設施及保全導引人員；道路地下道抽水機、發電機測試運轉、油料補給及排水設施清理等均已整備完成；行水區中施工安全完成檢查並加強監控；重點防禦路段之搶修機具、交維設施及保全人員已整備完成，將視降雨狀況進駐易致災點及資源配置點。

公路總局表示，將隨時追蹤豪雨影響期間嚴密監控轄區降雨情形及資訊，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體災害廣播告警簡訊推播風險訊息或封路管制訊息，並發布新聞稿即通知橫向單位，另將對重點守視路段啟動保全進駐。

公路總局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

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