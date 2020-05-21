30歲男墨西哥染疫「初次抗體採檢陰性」　張上淳曝可能原因！

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新冠肺炎新增1例境外移入確診，個案為30多歲男性，今年1月下旬赴墨西哥工作，昨（20）日返國，有發燒、咳嗽和腹瀉等症狀，採檢確診後，目前住院治療中。指揮中心也透露，該個案在墨西哥有做採檢，但是是回到台灣的集中檢疫所才收到墨西哥的採檢報告，第一次抗體採檢也是陰性。

專家小組召集人張上淳說，個案在墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，發病約三個禮拜返台。

請繼續往下閱讀...

張上淳進一步說明，個案5/5有做抗體檢測，但結果是陰性，所以到5/13、14應該是發病兩週左右，5/20到台灣採檢PCR陽性，但病毒量已經減少很多，呈現弱陽性。

關於第一次抗體採檢陰性，張上淳也解釋，一般來說感染後約一個禮拜到十天抗體會出現陽性，當然也不是很清楚他們用什麼檢測試劑，所以應該是一周內抗體還沒有出來，才會採檢陰性。另外，他也強調，墨西哥那邊是公司安排大量同仁一起採檢，某種程度也顯示，光用抗體篩檢，無法完全保證這些個案未來是否還有被傳染的機會。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢