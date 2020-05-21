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雨天抗潮激出除濕機買氣　網購祭優惠搭配補助最高省1200元

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▲▼除濕機選購。（圖／記者洪菱鞠攝）

▲濕熱陰雨天帶動除濕機買氣升。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

梅雨季來報到，激發網購雨季商機，「除濕機」銷量成長1.3倍，電商業者也相繼祭出好康優惠可便宜入手。此外，外宿租屋族的除濕選購重點以小體積、易收納為主，像是除濕袋/盒、珪藻土製品、萬用乾燥劑等商品近期買氣也有明顯增長。

因應雨季來臨，東森購物網觀察，11公升以上一級能效除溼機與迷你型烘鞋機等商品近期買氣有增溫趨勢，盤點全站熱銷Top 5依序是Panasonic除濕機 1級能效11公升ECONAVI空氣清淨除濕機、三菱1級能效日本製25L超強效變頻清淨除濕機、日立 1級能效 10公升舒適節電除濕機、惠而浦一級能效16L節能除濕機與GW水玻璃經典333無線式迷你除濕機。

針對室內防潮需求，電商平台即日起推出大牌除濕機優惠，東森購物網限時搶購國際牌、三菱享9折起，日立享95折起，momo購物網推指定商品搭配節能家電補助最高還可省1200元；Yahoo奇摩購物中心則是買三菱除濕機就送電子體重機或Glasslock保鮮罐，買聲寶除濕機加碼送威秀雙人電影票。

Yahoo奇摩電商建議，大坪數空間選購除濕家電時需留意水箱大小，避免除濕力大，但一下就水滿停止運轉的機種。大容量相對機台也重，推薦女性消費者可選購萬向滑輪機款，移動更便利省力；小坪數空間則可選購6～8L機型，除日系品牌的中低階機種外，也可選擇美系、國產品牌，價位帶相對親民，功能也一應俱全。

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