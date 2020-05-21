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「臉書受災戶」吳念真想找回80萬粉絲　「綠光夜總會」直播與李永豐互嗆

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▲▼吳念真還原粉專消失過程。（圖／翻攝自臉書） 

▲「臉書受災戶」吳念真粉絲專頁消失，受到李永豐以激將法成立新粉專，也將登上綠光劇團直播。（圖／翻攝自臉書）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場後，即將再推出「綠光夜總會」線上直播，直接和劇迷聊天，今（21）日晚間9點半即將首播，除了邀請林美秀、李永豐主持，日前不慎把80萬粉絲專頁弄不見的吳念真也將現身，他也在新開的粉專上透露，之所以這麼快開了新的臉書，要歸功於李永豐連珠砲似的言語糾纏。

▲▼綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，並開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

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▲綠光劇團日前推出「綠光返笑日」線上劇場，開播初期由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

「綠光夜總會」線上直播首集，將邀請《人間條件》系列最受歡迎的舞台情侶林美秀以及李永豐來主持，林美秀一聽李永豐邀請她主持直播，馬上大讚找對人了，她近期除了演戲、拍廣告外，主持經驗豐富，自認擔綱直播主沒問題。原以為二人將會因疫情對粉絲溫馨喊話，沒想到李永豐大膽直說，「絕對沒氣質的亂搞」，保證直播笑倒眾人。

而日前不慎把臉書粉絲頁弄到「消失」的吳念真導演，也將在現身首集「綠光夜總會」直播，想要找回80萬粉絲。吳念真日前坦承由於一時失察，而讓經營十多年的粉絲頁一夕之間消失，後來隨即創立新的粉絲團「吳念真 新店」，邀請粉絲們加入新粉絲專頁。

吳念真在粉專首篇貼文中透露，這麼快又開了新的粉絲專頁，這都歸功於李永豐連珠砲似的言語糾纏。他說，李永豐一直強調他最近要弄直播，需要所有相關人士連線，直嗆「你他媽的總不能置身度外吧？」試圖以激將法力邀吳導演上直播，讓他不得不趕快建立新的專頁，制止他繼續亂噴口水。

吳念真說「歡迎大家」，也直說「希望李永豐可以滿意，因為至少證明了我他媽的並沒有置身度外，但，就等著看你直播怎麼搞。」粉絲也都被導演的幽默給逗樂了，也期待在直播時兩人的鬥嘴鼓。

直播當晚星光雲集，《再會吧！北投》佛系製作人雷輝、主演王彩樺、于子育、方宥心、林雨宣、呂名堯等人也相約亂入直播現場。自去年10月《再會吧 北投》PLUS結束最後一場巡演後，雷輝、李永豐二位製作人、編導吳念真及一眾演員樂手感情極好，不定時聚會聯繫感情，一聽到綠光劇團要開直播，便爭相表示要來上節目，製作人雷輝更是為增添「夜總會」氛圍，二話不說提供美食，希望讓大家愈聊愈開心，一眾人約好不定時「亂入」，考驗二位主持人應變能力，也期待讓觀眾驚喜。

「綠光返笑日—綠光夜總會」5/21(四)21:30首播，將於綠光劇團粉絲頁進行。

▲▼綠光夜總會。（圖／綠光劇團）

▲綠光夜總會5/21(四)21:30首播。（圖／綠光劇團）

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