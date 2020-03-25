19年來首例！《人間條件》舞台劇取消　羅北安嘆：以往此時是宣布加演

▲19年來首例！《人間條件6》舞台劇宣布4至5月取消演出，羅北安（右）感嘆：以往此時是宣布加演。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團《人間條件6》今（25）日宣布取消4月至5月的演出，團長羅北安感嘆，以往此時都是宣布加演、加場消息，如今是《人間條件》系列自2001年以來第一次宣布取消，他提到劇場人無法阻擋疫情，但可以協助防止疫情擴散，因此忍痛還是下這決定。吳念真導演則說，疫情像是老天爺對我們所有人的試探，「很對不起觀眾，相信台灣安全走過這疫情，希望6月有機會在劇場見。」

綠光劇團今舉行「再會吧《人間條件6》取消演出記者會」，編導吳念真提到，疫情讓劇團和各行各業都面臨很大的挑戰，人生很多事情都是意想不到的，原本盼望透過這齣戲，訴說上下兩代之間彼此和解，特別希望安排在大選過後開始演，另外由於很多佈景已相當老舊，此次特別花了很多錢重新製作，可惜面臨疫情，只好取消4月至5月的演出，希望6月還有機會，但目前也無法預料。

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原先他希望下半年演出《人間條件7》，但因為取消上半年的《人間條件6》演出，一切都亂了，希望下半年能順利演出《人間條件6》，《人間條件7》會繼續努力創作。

▲編導吳念真認為此波疫情是「老天爺對我們所有人的試探」。（圖／綠光劇團提供）

吳念真也感嘆，去年自己身體不好，住院了好多次，而此波疫情他覺得是「老天爺對我們所有人的試探」，文化部給藝文團體的補助只是短期的，他認為選擇了這個行業，遇到什麼狀況都該自己挑起來，尤其身為劇團的老人要承擔很多責任，很多演員在今年上半年可說「幾乎沒工作」。

他透露，今年劇團召開董事會時，他直接請董事們把手上擁有的土地權狀都帶來，「因為可能要用它們來貸款！」還說這絕非開玩笑，畢竟劇團根本沒有什麼能拿來抵押的，很多人都在思考明天該怎麼辦、怎麼走，如今忍痛宣布暫時取消演出，「真的很對不起觀眾，相信台灣安全走過這疫情，希望6月劇場見！」

▲左至右：紙風車劇團團長任建誠、編導吳念真、綠光劇團團長羅北安，共同集氣。（圖／綠光劇團提供）

紙風車劇團團長任建誠也提到，劇團推出的「紙風車返笑日－線上劇場」1分鐘影片，真的有幫到一些劇場人，只要投稿1分鐘影片，錄取者就給3000元生存金，歡迎所有劇場人、表演藝術領域工作者踴躍投稿。

任建誠說，自己認識一位已經有2個孩子的劇場人，為了賺奶粉錢，目前投了2部影片都被錄取了，也有了目標，每天開始思考要拍攝什麼樣的影片。他很感謝各縣市地方政府幫忙出資「生存金」，也鼓勵大家多投稿，先利用這段時間在這平台「磨練自己的創意」，更希望表演藝術人才能夠堅持下來。

1分鐘賺3千元生存金！紙風車防疫推「線上劇場」徵創意影片