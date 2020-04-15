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自嘲出來互相取暖！綠光劇團「給大人看的線上劇場」在苦悶疫情紓壓

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▲▼綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，並開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

受疫情衝擊影響，紙風車劇團與綠光劇團自救發起線上劇場，其中綠光劇團「綠光返笑日」主要製作給大人觀賞，讓大人們在最近的苦悶疫情中獲得紓壓，更請來《聽說》知名電影製片人陳希聖擔任顧問，節目內容將以最膾炙人口的「人間系列」為主題，開創「人間條件一百問」單元，為廣大粉絲揭密演出大小事與不為人知的秘辛。

綠光劇團3月中忍痛宣布取消《人間條件六》今年上半年4月至5月的公演行程，此一決定除了讓劇團蒸發2千萬票房，也讓不少觀眾感到失落。

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為了讓劇場工作者能夠求生存，也為呼應觀眾期待，綠光劇團決定推出「綠光返笑日」線上劇場，並於4月11日首播，開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。

三位重磅主持人在日前播出的線上劇場短片中，輕鬆幽默的對話與妙語如珠互懟常笑倒眾人，三人更是笑稱自己是「劇場界的老兵」是出來「互相取暖的」，希望也能溫暖帶給為疫情苦悶不已的大人們。

▲▼綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，並開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

▲三人更是笑稱自己是「劇場界的老兵」，是出來「互相取暖的」。（圖／綠光劇團提供）

「綠光返笑日」節目內容將以綠光劇團最膾炙人口的《人間條件系列》為主題，開創「人間條件一百問」單元，為廣大粉絲揭密該系列演出大小事與不為人知的秘辛。

綠光希望以往支持、喜愛綠光劇團的觀眾朋友，在《人間條件六》公演取消的上半年，能在「綠光返笑日」線上劇場一起回味人間。而綠光線上劇場同樣有1分鐘創意影片，未來也將邀請名人上節目、開直播，和綠光劇團演員合作拍影片。

紙風車劇團在3月推出線上劇場，並推廣「1分鐘創意影片」徵稿活動，只要入選即能獲得3千元生存金，希望幫助劇場人度過難關，截至目前一個多月，累積超過185支投稿影片。劇團特別感謝7個縣市的支持與響應，更呼籲全台縣市政府共同響應。

製作人及總編導李永豐表示，推出線上劇場讓劇場人投稿影片，不單只是為了提供抗疫生存金，更不是紓困，更重要的核心價值是「超前部署」，為整體表演藝術界培養劇場及新媒體的人才。由於劇場界的演員多在舞台上對著觀眾表演，鮮少面對鏡頭近距離的演出，且透過練習拍影片，學習如何用網路媒體展現自己的創意與社會互動，當未來疫情結束後，甚至面臨5G時代來臨，這些劇場創作者因此獲得了處理新媒體的能力。

▲▼綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，並開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團推出「綠光返笑日」線上劇場，開播初期將由綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團現任團長羅北安、前團長陳希聖連袂擔綱主持人。（圖／綠光劇團提供）

李永豐認為，「現在是危機時刻，但也是鍛鍊自己、提升自我的最佳時刻。」團長羅北安也說，「創意」是最重要的，不只是秀才藝，也不是搞笑，是表演工作者的一個想法，一種情緒表達，這些影片整體而言有在進步。而陳希聖說，透過綠光返笑日拍片，和年輕人交流，能有新的刺激與想法，更是好的選才之路。

綠光線上劇場影片徵稿活動更將擴大報名，以「368我的家」為主題，不限性別、年齡、職業、國籍，只要對台灣土地有一份情，都可以來拍1分鐘創意影片，提供給非表演藝術之人才展現創意的機會。

【綠光返笑日】線上劇場YouTuBe頻道

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