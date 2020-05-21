20年最強氣旋安芬奪14命！毀千棟住房暗夜火花連爆　官員嘆：災情比疫情還慘

▲安芬是自1999年超級氣旋奧迪夏以來，孟加拉灣最猛烈的風暴之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

超級氣旋安芬（Amphan）侵襲印度與孟加拉，挾帶強風暴雨登陸加爾各答周邊地區，最高風速達每小時185公里，不但吹翻大型貨車，也重創孟加拉邊境數千棟臨時住所，外傳至少有14人死於這場風災。印度官員20日晚間表示，安芬帶來的影響比新冠肺炎疫情還嚴重。

綜合印度斯坦時報、NDTV等外媒報導，安芬是近年襲擊孟加拉灣最猛烈的風暴之一，印度西孟加拉邦首當其衝，首府加爾各答災情頻傳，強風掀翻多輛汽車，街道被洪水淹沒，樹木、電線桿接連倒下，部分地區無電可用，陷入一片漆黑。此外，加爾各答機場也受到波及，停機坪、跑道、飛機庫都被洪水淹沒。

根據推特流傳的畫面，不但有建物屋頂被吹飛，西孟加拉邦一棟白色小屋也被強風吹垮，加爾各答一處社區的電力變壓裝置也因惡劣天氣爆出陣陣火花。

Video from Digha, West Bengal. Super cyclone Amphan just about to have a landfall. pic.twitter.com/fDltZKgSC2 — Stranger (@amarDgreat) May 20, 2020

Electric outage in Phool Bagan, Kolkata caused due to the cyclone. Please pray for the ones who are not fortunate enough to have proper shelter in these challenging times. #CycloneAmphan #CycloneAmphanUpdate #AmphanSuperCyclone #Amphan pic.twitter.com/Lx2FsOyc0e — Akshay (@TheAkshayBothra) May 20, 2020

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）坦言，當局並沒有完全預料到風暴的威力，各地持續降雨，有關人員沒辦法在第一時間進入災情最嚴重的地區，「如今的狀況比新冠肺炎疫情大流行還要嚴重，我們不知道從開始著手處理……沿海地區的村落，幾乎所有東西都被毀了。」

孟加拉現已至少撤離240萬人，約莫300萬人無電可用，西南部地區出現的暴潮沖垮河堤，大片農田被淹沒。負責災害管理及救援的拉赫曼（Enamur Rahman），自沿海地區撤離的災民將被重新安置於1.2萬個避難所當中。印度氣象部門表示，安芬預計接下來會朝北部、東北部移動，威力也將逐步減弱。

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▼ NASA本月19日衛星影像捕捉到安芬登陸前的樣貌。（圖／達志影像／美聯社）

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