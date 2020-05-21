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放任工廠違建？　高市府：配合修法「就地輔導」

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啟照企業向旁邊的地主租用土地增蓋廠房，但租用的農業用地依法不得興建房舍，廠房無法取得建照，淪為違建。（讀者提供）

▲啟照企業向旁邊的地主租用土地增蓋廠房，但租用的農業用地依法不得興建房舍，廠房無法取得建照，淪為違建。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

啟照企業多次遭檢舉，違規在農地蓋違建，作為冷凍廠房，民眾質疑其負責人為藍營大老堂弟，才獲高雄市政府包庇。對此，高雄市政府都發局長林裕益強調，該案配合中央《工廠管理輔導法》規定執行，一切秉公處理，並無任何關說情事。

都發局都開處副處長鄭君地則指出，該檢舉案位於都市計畫農業區，使用人為啟照企業，該公司領有工廠登記，2010年縣市合併前，未經變更登記，逕行擴充廠房規模。但去年中央完成《工廠管理輔導法》修法，既存的農地低汙染工廠採「就地輔導」，因此市府相關單位配合修法規定，予以輔導查處。

對於高雄市府的解釋，檢舉人無法接受，認為這是混淆大眾的說詞，被檢舉的路竹區聖母段3個地號，並非啟照企業所擁有，而是啟照在多年前跟旁邊的尤姓、陳姓、許姓地主承租後，再將逕行擴充廠房規模，以合法掩飾非法。

高市農業局經實地現勘後，認定該處違建非做農業使用。（翻攝畫面）

▲高市農業局經實地現勘後，認定該處違建非做農業使用。（翻攝畫面）

也因為是違建，不僅沒通過消防檢驗，也沒有台電核准的工業用電，尤姓、陳姓、許姓地主多年來收取租金，也未呈報收入，對啟照的違建不聞不問，形成共犯集團關係。檢舉人痛批，如果這不是違建，什麼才是違建？

事實上，從去年到今年，台灣發生多起農地違建工廠火災，去年10月，台中大雅的違建工廠大火，甚至奪走2條消防隊員的寶貴生命，這些所謂可以「就地輔導」的工廠，存在公共安全疑慮，是不爭的事實。

對於啟照的違建案，高雄市政府拆除大隊表示，絕對依法行事，若接到公文一定秉公處理，本案不是他們不處理，而是卡在都發局，拆除大隊莫可奈何。


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