　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2020520愛你愛你我愛你」　桃園市548對新人辦理結婚登記

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020520」特別日子，桃園548對新人結婚

▲「2020520諧音愛你愛你我愛你」，桃園市有548對新人辦理結婚登記。（圖／桃園區戶政事務所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020年5月20日是臺灣正、副總統就職日，也是諧音「愛你愛你．我愛你」，桃園市許多新人特地挑這一天去辦理結婚登記。市府民政局指出，13區戶政事務所共有548對新人辦理結婚登記，其中包含6對男男、15對女女同性結婚。由於疫情尚未結束，戶政人員說，湧入登記的新人和親友，讓今天的戶政事務所是今年以來，最熱鬧的一天。

民政局也表示，今年520各區戶政事務所完成結婚登記分別是： 桃園區127對（包含女性同婚4對）。 中壢區101對（包含男性同婚1對、女性同婚5對）。 八德區73對（包含男性同婚1對、女性同婚1對）。 平鎮區53對。 楊梅區36對（包含男性同婚1對、女性同婚3對）。 蘆竹區36對（包含男性同婚1對）。 龜山區32對（包含男性同婚2對）。 龍潭區30對。 大園區22對（包含女性同婚1對）。 大溪區21對。 觀音區12對。 新屋區4對（包含女性同婚1對）。 復興區1對。

而2018年5月20日共計有139對新人辦理結婚登記，2019年則有266對新人辦理結婚登記，至於同性婚姻自2019年5月24日起得依「司法院釋字第748號解釋意旨及司法院釋字第748號解釋施行法」辦理結婚登記。因此2019年及2018年沒有同性結婚登記數字。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
台美斷交41年第一次！美官員「高調」祝蔡就職：世界欠台灣一分
妹妹澳洲打工「離奇」亡！骨灰回台被海關亂塞　她看到紙箱秒哭了
巧遇7公尺「世界級巨蟒」！潛水員近距離拍攝　牠見鏡頭好奇吐信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

「2020520愛你愛你我愛你」　桃園市548對新人辦理結婚登記

台中女行員情緒失控持美工刀自殘　女主管奪刀反遭割傷手指

他突然一個迴轉！彰化3車+重機撞成一團　1女骨折送醫

路樹倒塌壓死女騎士　李啟維：全面體檢漸進更替行道樹

台積電力挺台南庇護工場度疫情　捐贈台南市警局300盒餅乾慰勞員警

香蕉產地價每公斤剩8元　蘇震清：政府應查有無人為壟斷

南投「環保許可」超便民　推四方會談制度協填簡單案件申請表格

照顧失能家人你累了嗎？　南投縣府「喘息服務」幫忙減輕壓力

小抹香鯨迷航擱淺桃園海岸　海巡、動保及時搶救治療

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

「他們總選擇站在錯誤的中國那方」　川普揚言永久斷金援並退出WHO

侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

「2020520愛你愛你我愛你」　桃園市548對新人辦理結婚登記

台中女行員情緒失控持美工刀自殘　女主管奪刀反遭割傷手指

他突然一個迴轉！彰化3車+重機撞成一團　1女骨折送醫

路樹倒塌壓死女騎士　李啟維：全面體檢漸進更替行道樹

台積電力挺台南庇護工場度疫情　捐贈台南市警局300盒餅乾慰勞員警

香蕉產地價每公斤剩8元　蘇震清：政府應查有無人為壟斷

南投「環保許可」超便民　推四方會談制度協填簡單案件申請表格

照顧失能家人你累了嗎？　南投縣府「喘息服務」幫忙減輕壓力

小抹香鯨迷航擱淺桃園海岸　海巡、動保及時搶救治療

侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

中職／桃猿首迎觀眾入場　洋投尼寇力戰兄弟黃恩賜

墜落到地下5樓！台北工人「四肢斷裂」慘死　市府回應了

手滑？羅志祥投贊成票「復合周揚青」　當場被抓包「無法收回」

LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

前進藏愛3年！　友人曝「相識過程」…神話成員都看好：女方很不錯

林可彤被老公跨身上嚇到！　下一秒舉動讓她笑爆

露比蘿絲拋出震撼彈！　宣布退出《蝙蝠女俠》第二季

逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」...過來人揭超驚人內幕：快取消

KID第2支vlog再模仿楊丞琳！　「狼人殺→啤酒殺」ㄎㄧㄤ翻

地方熱門新聞

「2020520」特別日子　桃園548對新人結婚

彰化2轎車1貨車與機車撞成一團　1女腿骨折

女行員自殘　女主管奪刀遭割傷手指

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

3D立體定位電燒術精準定位有效消除心臟疾病

台南路樹倒塌造成蔡姓女子死亡市府慰問

李啟維：全面體檢漸進更替行道樹

台東零確診推「農遊趣」國旅活動

醫院體恤辛勞醫護　贈住宿溫泉卷

龜山停18立體智慧停車場　開工

台積電捐贈台南市警局餅乾慰勞員警

淡水「栗子南瓜」現正開賣中

疫情激發「宅經濟」 業回饋花蓮小農提優惠

更多熱門

相關新聞

520登記結婚6007對　創歷年第4高

520登記結婚6007對　創歷年第4高

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成為最熱門的結婚登記日。根據內政部統計，截至下午5時，全國結婚對數為6007對，其中不同性別結婚5798對，相同性別結婚209對（男52對，女157對）。

歐告520唱到心坎！有愛閃瞎4千網

歐告520唱到心坎！有愛閃瞎4千網

比520手勢告白！女友「出剪刀」他笑跪了

比520手勢告白！女友「出剪刀」他笑跪了

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

桃園市2020模範公務員　16人獲選

桃園市2020模範公務員　16人獲選

關鍵字：

2020520諧音桃園市新人結婚登記

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

郭書瑤甜曬鑽戒：520結婚是心願！

羅志祥懺情文謝罪14hrs…周揚青行蹤曝光！

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

日本人妻每天玩健身環鏟肉20公斤

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面