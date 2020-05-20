「2020520愛你愛你我愛你」　桃園市548對新人辦理結婚登記

▲「2020520諧音愛你愛你我愛你」，桃園市有548對新人辦理結婚登記。（圖／桃園區戶政事務所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020年5月20日是臺灣正、副總統就職日，也是諧音「愛你愛你．我愛你」，桃園市許多新人特地挑這一天去辦理結婚登記。市府民政局指出，13區戶政事務所共有548對新人辦理結婚登記，其中包含6對男男、15對女女同性結婚。由於疫情尚未結束，戶政人員說，湧入登記的新人和親友，讓今天的戶政事務所是今年以來，最熱鬧的一天。

民政局也表示，今年520各區戶政事務所完成結婚登記分別是： 桃園區127對（包含女性同婚4對）。 中壢區101對（包含男性同婚1對、女性同婚5對）。 八德區73對（包含男性同婚1對、女性同婚1對）。 平鎮區53對。 楊梅區36對（包含男性同婚1對、女性同婚3對）。 蘆竹區36對（包含男性同婚1對）。 龜山區32對（包含男性同婚2對）。 龍潭區30對。 大園區22對（包含女性同婚1對）。 大溪區21對。 觀音區12對。 新屋區4對（包含女性同婚1對）。 復興區1對。

而2018年5月20日共計有139對新人辦理結婚登記，2019年則有266對新人辦理結婚登記，至於同性婚姻自2019年5月24日起得依「司法院釋字第748號解釋意旨及司法院釋字第748號解釋施行法」辦理結婚登記。因此2019年及2018年沒有同性結婚登記數字。

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