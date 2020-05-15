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桃園市2020模範公務員16人獲選　各獲獎牌及獎金5萬公假5天

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▲桃園市2020模範公務員16人獲選

▲衛生局科長葉潔瑩(右一)推出全國首創桃園疫苗小巴特LINE@線上諮詢服務機器人。(圖／翻攝自網路)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市公職人員最高殊榮的模範公務員選拔，市府15日發布2020獲選名單，包括衛生局科長葉潔瑩推出全國首創桃園疫苗小巴特LINE@線上諮詢服務機器人；青年局科長黃泓家辦理「桃園設計獎」及完成三大創新青藝聚落建置，創造地方特色；環保局科長周孫有率全國之先建置「TOSHMS-臺灣職業安全衛生管理系統」等16人。▲桃園市2020模範公務員16人獲選

▲青年局科長黃泓家(右一)辦理「桃園設計獎」及完成三大創新青藝聚落建置色。(圖／翻攝自網路)

市府指出，獲選的16名模範公務員分別是：民政局科長詹國華、教育局科長蔡聖賢、社會局科長趙樹堂、經濟發展局專門委員江信潔、地政局科長蕭巧如、水務局科長李岳壇、交通局科長陳家緯、衛生局科長葉潔瑩、環保局科長周孫有、消防局隊員楊尚樵、青年局科長黃泓家、新聞處專員郭婉伶、秘書處科長林乙如、養護工程處總工程司高必嫻、警察局交通警察大隊組長陳國煌及中壢區公所課長吳蘊蓁等16人。▲桃園市2020模範公務員16人獲選

▲環保局科長周孫有率全國之先建置「TOSHMS-臺灣職業安全衛生管理系統」。(圖／翻攝自網路)

獲選的16名模範公務員，將可獲頒獎牌、獎金5萬元及公假5天。此外，養護工程處總工程司高必嫻及警察局交通警察大隊組長陳國煌也將代表桃園市政府參加2020年行政院模範公務人員選拔。

養護工程處的總工程司高必嫻，在工務局副總工程司任職期間，負責推動本市一區一埤塘政策，截至2019年底，全市13個行政區已經有63座埤塘完工及規劃施工中，不僅創造桃園市埤塘特色，更發揮埤塘環教功能及擴大埤塘效益。

警察局交通警察大隊組長陳國煌在任內積極推動本市義交擴編，提升桃園市交通疏導效能，擴大警民合作能量，共同維護交通順暢與安全，讓桃園市的交通更進步、更方便，成為一個國際化、宜居宜業的幸福城市。陳國煌組長也積極主動協同相關單位規劃「動態車牌辨識系統」、「多功能違規取締照相設備」等科技執法系統，榮獲交通部第十屆道安創新貢獻獎-交通執法類第2名、內政部警政署國家警光獎績優警察人員團體組-改善交通類第2名等殊榮。

另外，民政局科長詹國華取締違法濫葬、輔導殯葬服務業，榮獲殯葬管理業務績效評量全國甲組優等；教育局科長蔡聖賢致力協助各國中提升教育品質，並首創本市新住民子女跨國銜轉華語補救教學機制等多元性開創作為，獲教育部選定本市為108新課綱全國示範城市；社會局科長趙樹堂爭取運用公有館舍辦理日間照顧中心及規劃「認知休憩站」，加速達成本市市政建設目標；經濟發展局專門委員江信潔執行亞洲矽谷計畫，順利推動亞洲矽谷落腳桃園；地政局科長蕭巧如首創全國合議制審查自辦市地重劃案及公開資訊網站，成為其他縣市學習標竿；水務局科長李岳壇推動智慧防汛網，創新防汛思維，連3年榮獲中央水患自主防災績優縣市；交通局科長陳家緯橫向聯繫府內單位及整合客運業者，並提出「公車行經路口3210法則」轉彎標準作業流程，有效提昇市府施政效率與形象。

衛生局科長葉潔瑩推出全國首創桃園疫苗小巴特LINE@線上諮詢服務機器人，榮獲創新提案點子獎；環境保護局科長周孫有率全國之先建置「TOSHMS-臺灣職業安全衛生管理系統」，督導桃園區中隊新駐地設計監造暨新建工程案，圓滿達成任務；消防局隊員楊尚樵108年度執行緊急救護案件共計761件，並代表本市參加馬來西亞舉辨「亞洲野外救護競賽」榮獲亞洲國際組冠軍；青年事務局科長黃泓家辦理「桃園設計獎」及完成三大創新青藝聚落建置，藉以創造地方特色；新聞處專員郭婉伶編印市政刊物《桃園誌》及桃園誌專刊《城市誌》，並利用平面媒體宣傳行銷桃園農業博覽會及全國運動會等大型活動；秘書處科長林乙如督辦改善市政大樓環境，首創引進便利商店、府前廣場辦理中華職棒總冠軍賽直播活動等活動；中壢區公所課長吳蘊蓁創新推動「防災避難地圖看板結合地區觀光地圖普及化、業務考核電子化」等多項作為，於區公所考核中名列特優。

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