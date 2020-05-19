桃園市府資收加碼最高每月5000元　雙重補助照顧弱勢

▲在桃園市從事資源回收工作(俗稱小蜜蜂)約有700多人。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

對弱勢者而言，請領加碼補助金，每月最高5,000元，真的是揪感心！桃園市政府環保局指出，近期資源回收物變賣價格崩跌，直接衝擊變賣所得，為了能便利個體業者就近桃樂資收站進行回收，當場除以市民卡直接兌換資源回收加值金外，符合關懷計畫資格者可依計畫規定的項目及單價，請領加碼的補助金，每月最高5,000元。

▲桃園市府資收加碼最高每月5,000元，對弱勢者而言是大錢。（圖／環保局提供）

環保局19日表示，在桃園市從事資源回收工作(俗稱小蜜蜂)約有700多人，總是在大街小巷穿梭撿拾資源回收物，賺取溫飽，更是主要的經濟來源。為加強鼓勵個體業者協助資源回收，將垃圾變黃金，環保局與環保署共同推動「資收關懷計畫」政策，加碼獎勵桃園的中、低收入戶或清寒家庭的資收個體業者。

「資收關懷計畫」2019年首度試辦，統計共有258人次受惠，發放補助金43萬元；今年更從環保署爭取補助約500萬元擴大辦理，符合請領資格者，加碼補助金每月最高5,000元，除可增進資源回收成效與穩定回收處理體系的運作外，更以實質行動雙重補助照顧社會弱勢，感謝個體業者為資源回收與循環經濟打拚，做環保也能顧溫飽！

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