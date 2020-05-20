地震魚出沒！漁民「一次抓兩尾皇帶魚」傻了　台東曾捕獲…3天後規模4.6地震

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東一名盧姓漁民在成功近海捕獲兩隻地震魚（皇帶魚），分別為12.6公斤、8.7公斤，拍賣後以2300多元賣出。由於2018年時，台東漁民2天捕獲15條地震魚，3天後發生規模4.6地震，讓當地人現在非常擔憂。

盧姓漁民18日凌晨出海作業，捕獲5公尺及3公尺長的地震魚，分別以每公斤110元賣出，賺進2300多元。由於地震魚非常罕見，漁民都很擔心即將有地震發生。

地震魚的學名為「皇帶魚」，主要棲息在水深200公尺至1000公尺較深的海域，通常僅有地殼劇烈變動時，才會現身近海，因此許多漁民將其視為大地震出現的徵兆。

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▲▼漁民擔憂捕到皇帶魚代表將有大地震。（圖／東森新聞）



台東2013年10月28日曾有人釣到5公尺長的地震魚，3天後花蓮晚間8時2分發生規模6.3地震；另外，台東漁民2018年6月30日捕獲15條地震魚，7月2日下午3時26分，嘉義便發生規模4.6地震。

相同的傳說日本也有，但專家曾出面解釋，皇帶魚會出現在近海，通常是因地球暖化，水溫升高導致海洋水流的速度及方向發生改變，皇帶魚游泳能力差，容易被海流沖到近攤，剛好碰上地震就成為了「地震魚」。

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