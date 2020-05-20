「阿娘喂！阿爸你那會駛到這啦？」　屏東翁開車迷途...10兒孫擠派出所關切

▲屏東縣內埔警方統合警力找到90歲洪姓老翁 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近90歲屏東縣洪姓老翁，日前晚飯後駕駛家中自小貨車外出，失去音訊，讓家中10多兒孫輩著急找人，經內埔警分局員警調閱轄區內監視器畫面查看，仍找不到人，還好接獲屏東科技大學警衛室警衛電話，指有老人需要協助，警方火速趕到，終於找到他，讓他的家人放下一顆心，但心中有了默契，「鎖匙以後要藏起來！」

內埔警分局赤山所日前晚間8時許接獲民眾報案稱，阿公晚餐後駕著自小貨車外出便失去音訊，由於阿公近90歲，讓家人很著急。

警員凌啟傑受理後，隨即通報分局各所巡邏警力加強協尋特定車號，並與洪翁家屬討論老翁可能行駛路線，又連絡內埔所協助調閱該所轄區監視錄影畫面。

該老翁育有1子4女，心急如焚的兒孫輩10餘人從各處趕來，女兒也從屏東趕來，全聚集在內埔所，專心協助觀看監視畫面。調閱期間，龍泉所值班台突然接獲屏東科技大學警衛室來電表示，在學校環保暨安衛中心疑有一名駕駛貨車的無助老翁待援。巡邏警員劉家暐及林子豪火速趕往，在達距離警衛室1.5公里處的環保暨安衛中心，看到一位臉露疲態的老翁縮坐在從車上拿下的空水桶上。

劉等2員經與內埔所的同仁及在該所的老翁家屬確認車號及特徵後，確為該洪姓老翁。老翁家屬一行人心喜若狂的趕到該校，「阿娘喂！阿爸你那會駛到這啦？」、「鎖匙以後要藏起來！」，並感謝員警及屏科大警衛人員的協助。

分局長蔡耀順呼籲設籍內65歲以上，且疑似有失智情形者，可向屏東基督教醫院申請屏東縣政府社會處「愛心手鍊」，讓家屬免於長輩走失的憂慮。

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