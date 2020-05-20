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11男女探「德文情人湖」秘境受困　三地門警消急救援

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▲屏東縣三地門警、消合力找到受困的11名受困登山客，順利帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣三地門警、消合力找到受困的11名受困登山客，順利帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

來自高雄市的11名登山客至三地門鄉德文村遊玩，但因不熟悉地理環境，迷失受困，屏東縣里港警分局三地門分駐所日前獲報後，警員高德馬立即詢問報案人周遭環境特徵，研判位置大約在德文村秘境情人湖附近，，立即與三地門消防分隊及特搜小組，組成救難小組前往搜救，兵分二路，費時30多分鐘，將他們平安順利尋獲並帶下山。

▲屏東縣三地門警、消合力找到受困的11名受困登山客，順利帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲找到受困登山客。

里港警分局三地門分駐所日前晚間19時接獲11名登山客受困情湖訊息，員警立即消防人員組成搜救小組入山找人，入山後發現天候狀況不佳，沿途山路崎嶇、雜草叢生，加上入夜後，遊客極可能發生缺糧、斷水、失溫之危機。

搜救團隊更加緊腳步，挺進搜救，攀爬在嚴峻山谷林間，並沿途呼喊，終於在當日夜間19時40分，尋獲該迷途受困11名登山客，警方適時提供礦泉水及乾糧，補充體力後，將他們平安帶返下山，並由救護人員初步檢視身體均無恙後，自行返家。

該11名登山客表示，係遠從高雄市區而來，因對山區路途不熟而迷路，幸好警、消人員及時趕到救援，直呼「真的是太驚險了」。

里港警分局分局長楊龍祥表示，三地門鄉山區風景優美，吸引全國各地民眾前來遊玩，但因山區天候多變，時常到下午時刻即會飄起濃霧，影響視線，導致迷失山區情形，呼籲民眾上山，除須攜帶安全裝備外，應隨時注意山區狀況，事先查看氣象預報及擬定相關腹案計畫，以避免發生危險。

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