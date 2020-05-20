交英國女性朋友…直男就是要匯5萬！　警出高招「開視訊」騙徒秒關機

▲桃園市高姓男子20日上午在桃園區某銀行準備匯款1500元美金到國外，還直呼「朋友遭野生動物攻擊受傷，急需救命錢」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名高姓男子20日上午在桃園區某銀行欲匯款1500元美金至國外，行員直覺有異找來警方勸說，警方獲報詢問時，高男堅稱「外籍友人帶女兒到印尼玩，卻被野生動物攻擊受傷，急需開刀救命！」員警要求高男撥打視訊電話，對方卻秒速關機，再看看外籍友人竟以簡體中文回覆，根本就是詐騙伎倆，高男才驚覺差點被騙近5萬台幣。

桃園警分局指出，高姓男子上午到桃園區某銀行辦理匯款業務到國外，行員詢問要匯款對象，但高男卻說不出對方帳號等細節，行員直覺有異報警處理，桃園警分局中路派出所警員李鼎元、徐逢均趕往處理，直覺高男就是被詐騙集團鎖定詐騙對象。

高男聲稱，日前透過網路認識自稱是英國籍女子的瑪蘭達，對方透過通訊軟體向他求助，辯稱帶女兒到印尼旅遊，但卻慘遭野生動物攻擊，女兒負傷後亟需開刀治療，希望高男匯款給她1500美元救命。

▲桃園市高姓男子出示外籍友人通訊內容與照片，原來攏是假的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方質疑就是詐騙伎倆，高男堅持瑪蘭達強調的是真的，還出示對方傳給他的照片與通訊內容，員警查出對話內容，察覺對方是英國籍女子，怎會用中文簡體字與其對話？建議高男以手機撥打視訊電話，對方立即關機，高男才驚覺被騙，差點被騙近5萬元台幣，直罵「真的有夠可惡！」高男還說，原本擔心醫療費用不夠，想先匯2千元美金過去，但經員警與行員勸說分析下，才確信碰到詐騙集團，當場刪除對方帳號不再受騙。

桃園警分局分局長黃炳訓指出，民眾若接獲來歷不明電話切勿輕信，可撥打反詐騙專線165查詢，或撥打110報案專線，再三查證才能避免受騙。

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