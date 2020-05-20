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桃園八德社區大樓冒黑煙3人嗆傷　疑似電動腳踏車電池起火

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▲桃園市八德區仁德一路一棟大樓20日中午發生大火，消防人員從9樓救出3名受到嗆傷住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區仁德一路一棟大樓20日中午發生大火，消防人員從9樓救出3名受到嗆傷住戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區20日中午傳出大樓火警，位於仁德一路上一棟大樓9樓處冒出濃煙，消防局第一大隊派出11輛消防車輛趕往灌救，迅速控制火勢後將受困2女1男救出，3人都分別受到嗆傷後已送醫治療，消防局指出，起火點處疑似電動腳踏車有燃燒痕跡，火勢被撲滅後，目前正釐清火警發生原因。

桃園市消防局表示，20日上午11時36分，八德區仁德一路上一棟11層鋼構大樓傳出火警，其中位於9樓冒出陣陣濃煙，總計派出9輛消防車、2輛救護車與27名消防人員前往灌救，火勢在11時57分被撲滅，現場受困2女1男則被順利引導至1樓安全處。

▲桃園市八德區仁德一路一棟大樓20日中午發生大火，消防人員順利引導受困3人到1樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區仁德一路一棟大樓20日中午發生大火，消防人員順利引導受困3人到1樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員清理火場時發現起火點是一輛電動腳踏車，附近約1平方公尺處有被燒灼痕跡，研判有可能是電池起火釀禍，3名傷者分別是23歲德簡姓男子、18歲的張姓女子與22歲的楊姓女子，3人都被嗆傷，但意識清楚，被消防人員救出後已送往部立桃園醫院救治中，至於起火原因與財物損失，目前正由消防局鑑識人員調查中。

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