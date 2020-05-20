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影／心肌梗塞無呼吸心跳！消防員救回他　重生男赴消防分隊報恩

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子今年4月間因心臟部位劇痛請兒子送醫，但途中突然昏迷且無呼吸心跳，大溪消防分隊隊員檢視後研判已OHCA，立即施以CPR急救與AED電擊並送醫急救，潘男恢復微弱自律心跳，經醫護人員搶救後於5月初康復出院返家休養，20日患者至大溪分隊，感謝隊員們及時搶救讓他重生。

▲桃園市潘姓男子今年4月間身體不適被送至大溪消防分隊求救，經消防人員急救送醫後挽回一命，患者20日向大溪分隊表達感感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今年4月間因身體不適請兒子向大溪消防分隊求救，因已無呼吸心跳，經消防人員急救送醫後挽回一命，患者20日向大溪分隊表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪消防分隊指出，4月21日近中午時分，63歲的潘姓男子被兒子載送至大溪分隊求救，值班隊員徐士麟檢視潘男已無意識、無脈搏且無呼吸，立即廣播分隊所有同仁下樓幫忙，第一時間檢視患者狀況，經研判為OHCA（到院前心肺停止）。

▲桃園市潘姓男子今年4月間因身體不適，大溪消防人員急救後送醫後挽回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子今年4月間因身體不適，大溪消防人員急救後送醫後挽回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分隊隊員們立即將潘男搬運至擔架上實施CPR處置，徐員並替潘貼上AED施予電擊搶救，胸外按壓同時建立呼吸道及靜脈輸液途徑，待施作一周期後，評估潘已恢復自發性心律跳動，隨即後送至鄰近責任醫院急救，潘男於5月初康復出院返家休養，20日上午特別到大溪消防分隊找尋當日協助急救人員表達感謝之意。


▲桃園市潘姓男子20日向大溪分隊表達感感謝之意，並與當日救援隊員合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓男子20日向大溪分隊表達感謝之意，並與當日救援隊員合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘男表示，本身有心臟問題，案發當天突然感覺胸口劇痛，趕緊請兒子開車送至醫院檢查，但在送醫途中忽然失去意識，兒子撥打119後告知在原地等待救護車，但兒子擔心延誤時間，因其住處距離大溪消防分隊很近，索性直接開車將父親送至分隊求救，還好掌握關鍵黃金救援時間挽回寶貴生命，他與家人都非常感謝大溪分隊全體同仁及時搶救與幫忙，特別點名急救人員包括隊員徐士麟、江麗婷、黃慶瑋、潘政宏及葉晉豪等人救命之恩。

桃園市消防局第四大隊大隊長戴明杉指出，民眾平時若在運動、吃飽飯、洗澡時感覺胸口有重物壓迫感，感覺有一股燒灼感從胸部蔓延到脖子或下巴，甚至左手有酸麻的感覺，這些都是典型冠狀動脈心臟病症狀，若有這些症狀，建議應儘速就醫檢查勿拖延；另外提醒民眾若撥打119遇特殊狀況患者需自行離開現場時請致電轉知，避免救護人員抵達現場撲空，間接影響其他救護者權益。

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