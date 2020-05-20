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快訊／抹布強塞口中猥褻…林榮富「掐死成大女研究生」2度逃死　判無期徒刑

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▲▼成大女研究生命案林榮富2度逃死　判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲林榮富2度逃死，判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大教育研究所24歲陳姓女研生，遭清潔工林榮富誘騙到社科院2樓個別諮商室，強行猥褻、親吻胸部，因陳女極力反抗，林榮富把抹布塞入陳女口中，再掐死對方，棄屍在沙發下，一審依殺人罪判林榮富無期徒刑，褫奪公權終身，台南高分院20日上午宣判，上訴駁回，維持無期徒刑判決，林榮富再度逃死，可上訴。

林榮富係成大聘僱之臨時清潔工，2018年10月28日11時許，在社科院大樓南棟研究室樓層打掃時，見成大教育研究所24歲陳姓女研究生獨自一人在414研究室內，認有機可乘，即藉故邀約陳女前往較無人出入之社科院大樓北棟2樓諮商室內，先以手拉回欲離開的陳女，陳女因此重心不穩向後仰躺倒地時，林榮富即跨坐於陳女身體上，以手摸胸部，陳見狀即抵抗並大聲呼救，林榮富為恐事跡敗露，便基於強制猥褻殺人之直接故意，先持抹布塞入陳女口中，並以手持續掐陳女頸部長達10至20分鐘，期間並強行翻開陳女胸罩，親吻陳女胸部，以此強暴方式猥褻陳女，致陳女最後因腦部缺氧窒息死亡。

▲▼成大女研究生命案林榮富2度逃死　判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者林悅翻攝）

林榮富在一審審訊時雖否認有殺害陳女的故意，辯稱雙眼殘疾，視力不佳，因無法看清陳女表情而未能及時鬆手才致陳女死亡，應僅是過失致死，且林榮富是在陳女死後才臨時起意對其猥褻云云。惟合議庭法官參酌林榮富之供述、死者解剖報告，及林遺留在死者身上之唾液及ＤＮＡ斑跡之檢驗結果，林之精神鑑定報告等，認為林榮富確屬生前猥褻。且考量林對其與死者借款情形前後供述矛盾，並比對2人同乘電梯之監視錄影翻拍照片，認林榮富稱以借款為由邀約死女，與事實不符。

▲▼成大女研究生命案林榮富2度逃死　判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲監視器畫面拍下林榮富走進電梯。（圖／記者林悅翻攝）

合議庭法官以林榮富先將抹布塞進死者口中，再以跪姿前傾、將身體重量集中手部施壓方式，掐住死者脖子10至20分鐘，認為林榮富主觀上是基於殺人的直接故意，非常明確。且林雖有眼疾，但仍可擔任清潔工作，亦可自理日常，犯後也是自行騎乘機車離去，難以林有眼疾，即逕認他僅是過失致死，其辯解不足採信。合議庭審酌一切事證，認為並無情輕法重之情，故未依刑法減刑。

合議庭法官認為林榮富所為，係犯強制猥褻殺人罪，先強制猥褻死者，繼而剝奪其年輕之生命，造成家屬難以承受之傷痛，且對校園治安造成重大危害，引起社會大眾恐慌，犯罪所生之損害甚重，且被告犯後說詞先反覆不定，否認殺人故意，並企圖將責任轉移至死者身上以卸責，難認有認錯悔過之心，再參酌林之教育程度、學經歷、生活及經濟狀況，身體狀況，於審理中有向家屬道歉，及公訴檢察官及被害人對刑度之意見，量處無期徒刑，併褫奪公權終身。

據了解，檢察官在起訴書上指出，林榮富和死者不認識，也沒有深仇大恨，卻為滿足一己私慾，誘騙女研究生到難以求援的地方，強制猥褻後再勒斃，手段凶殘、惡性重大，落網後也對案情避重就輕，毫無悔意，建請法官量處極刑。惟台南高分院二審宣判，仍維持原判無期徒刑，林榮富再度逃死。

▲▼成大女研究生命案林榮富2度逃死　判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲林榮富二審仍維持無期徒刑判決。（圖／記者林悅翻攝）

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