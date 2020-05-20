連續13天+0擺「玉荷包」　陳時中：多認識台灣水果「當業配也沒關係」

▲指揮官陳時中拿玉荷苞荔枝。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣連續13天零確診，指揮中心現場擺出來自大樹區農會的「玉荷包」，指揮官陳時中說「玉荷包象徵未來還會有很多零」，網友則開玩笑表示阿中部長又業配。陳時中會後也表示，他認為台灣農產品平常介紹太少，讓民眾有機會多認識台灣水果、好玩的區域，「縱使變成業配也沒關係」。

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▲指揮中心收到玉荷包荔枝。（圖／記者洪巧藍攝）

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，昨(19)日新增224例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報69,876例(含68,824例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，402人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心現場擺上玉荷包，陳時中也打趣說「象徵未來還會有很多零」；會後他也走到前台端詳荔枝，對於外界開玩笑陳時中是「最強業配王」，陳時中則說「業配也很不錯」，平常太少介紹台灣農產品，剛好友這樣的機會來認識台灣水果、好玩的區域，縱使變成業配也沒關係。

▲蓮農送花與蓮子到疾管署象徵「連止」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲先前連續六天零確診，指揮中心獲贈西瓜，陳時中和陳宗彥還示範敲西瓜。（圖／記者洪巧藍攝）



近來國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，陸續有各地送來農漁花卉產品祝賀，包含連續11天零確診時出現蓮子象徵「連止」，連續10天無新增確診擺上10尾石斑魚，並寫著「以石慶十，十全十美」，8天零確診有芭樂象徵「八天都很快樂」，其他受到網友熱烈討論的還有大西瓜、台南送來火鶴花、荷蘭焦糖餅、象徵病例歸零的龜苓糕等。

為了推廣防疫新生活，日前陳時中曾率指揮中心成員前往鬍鬚張大啖滷肉飯；本週末則將前往屏東墾丁，阿中部長不但要去墾丁大街逛逛，記者會也會移師墾丁福華舉辦。

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