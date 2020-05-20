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二寶爸潛入美女同事宿舍裝攝影機！她洗澡被「LIVE直播看光光」超崩潰

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蒸氣室,烤箱,游泳,洗澡,泡澡（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲呂男為滿足己慾，竟趁與劉女不在宿舍時潛入她浴室內偷裝攝影機，偷窺她沐浴畫面。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

在科技廠擔任製造組組長的呂姓男子為了窺探劉姓女同事沐浴春光，竟先藉機拷貝劉女識別證及宿舍感應卡，隨後再趁她不在宿舍時潛入安裝針孔攝影機，期間還二度進出更換電池。東窗事發後劉男擔心挨告，再次潛入劉女家將記憶卡銷毀，怎料仍遭劉女報警查獲。台中地院依妨害祕密等罪判呂男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

已婚且育有2幼子的呂男在台中一科技廠擔任製造組組長，他因覬覦劉姓女同事的美色，在2019年8、9月間先網購買下了門禁房卡拷貝機及針孔攝影機，隨後便趁幫劉女代刷餐點的機會，取得她識別證及感應卡進行複製。

▲▼鑰匙,賣房,門,租房。（圖／pixabay）

▲同年10月間某日，呂男持拷貝的感應卡偷偷潛入劉女宿舍安裝針孔攝影機。（取自免費圖庫／pixabay）

同年10月間某日，呂男持拷貝的感應卡偷偷潛入劉女宿舍廁所內安裝針孔攝影機，接著以連接WIFI的方式，用手機同步觀看劉女如廁、洗澡等脫衣裸身的過程。竊錄期間，呂男還二度進出劉女宿舍查看攝影機狀況及更換電池，行徑相當跨張。

隔月22日上午9時許，劉女發現自己廁所內竟出現一台攝影機，嚇得趕緊拆除並暫藏在棉被中，呂男見事跡敗露，遂趁劉女上班之際再次闖入劉女宿舍，取走攝影機內的記憶卡進行銷毀，同時也將手中存取的檔案刪除，怎料經劉女報警，他仍被查出並移送法辦。

偷偷分享少女秘密！

台中地院審理時呂男坦承犯行，法官認為他與劉女僅是同事關係，卻踰越份際窺視對方身體隱私長達一段時間，考量2人尚未達成和解，審結依竊錄公開活動、身體隱私部位罪以及無故侵入他人住宅罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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