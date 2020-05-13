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高鐵首創引進車安保全！「懂武術、配鋼叉、穿防刺背心」護旅客

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▲雙鐵升級列車營運安全。（圖／交通部提供）

▲高鐵引進會武術的車安保全。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

去年台鐵列車上發生鐵路警察遭刺事件，員警李承翰因公殉職，引發社會譁然。交通部台鐵局、高鐵公司為加強營運安全，分別祭出不同措施，台鐵將自5月15日起，針對列車長發放水柱型防身噴霧器；高鐵公司則引進具有武術證照的車安保全，高鐵列車上並配有透明防護圓盾與防衛鋼叉，提供保全使用。

鐵路警察遭刺事件引發社會關注路警安全，台鐵局表示，去年事發後，除原有配置於車長室的防身棍外，另擇定基隆、台北車班組試辦列車長攜用水柱型防身噴霧器，經調查共有76.5％的列車長希望「依個人意願領用」，台鐵工會也同意此決議。

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台鐵局表示，自5月15日起，正式施行由列車長依個人意願領用水柱型防身噴霧器，台鐵局將辦理相關教育訓練並讓人員實際練習噴射，同時亦將強化與鐵路警察維安聯繫，保障提升列車執勤安全。

▲雙鐵升級列車營運安全。（圖／交通部提供）

▲台鐵局針對列車長發放水柱型防身噴霧器。（圖／交通部提供）

高鐵公司表示，在列車及車站安全防護機制部分，有四大措施，包括各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，旅客遇到緊急事故時可按鈕求救；以列車跑馬燈與車站廣播提醒旅客；各車站配置防衛鋼叉、防衛圓盾、防割手套、防刺背心；定期進行各項安全演練。

高鐵公司表示，每位列車長和服勤員上線服務前，將分別經過4個月與3個月的訓練與實習。課程內容主要分為服務與安全兩大類，安全訓練課程包含防身術、消防滅火與急救、逃生梯架設、旅客疏散等。課堂訓練中需通過多次學科測驗，考試合格標準為85分，才能進入到實作訓練。

▲雙鐵升級列車營運安全。（圖／交通部提供）

▲高鐵車安保全穿防刺背心，並可使用列車內配置的防衛鋼叉。（圖／記者李宜秦攝）

而實作訓練中包含逃生梯與渡板架設、列車攀爬、旅客疏散、作業流程練習、旅客抱怨處理之共同項目。列車長疏散測驗之評核，合格標準需達85分以上，確認訓練符合要求後，才會進入到正線實習的部分。正線實習為期15天，結合理論與實作，並由線上資深同仁面對面實務指導。

為加強營運安全，高鐵公司引進具有武術能力並領有證照，如跆拳、空手、柔道、搏擊等段位證照者，擔任高鐵列車車安保全，在列車行駛時隨車巡視，執行護車任務，車安保全外穿防刺背心，後背防護背包，背包內有防割手套(加長型)、三節甩棍、防刺擋板、多功能交管棒、LED強光手電筒。另列車上還有配置透明防護圓盾及防衛鋼叉，供車安保全必要時使用。

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