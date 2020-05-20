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快訊／蔡英文感謝台灣人：是你們讓這麼不容易的事「在台灣發生」

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記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午完成宣誓就職後，10時抵達台北賓館，預計發表長達25分鐘的就職演說。總統蔡英文就職演說一開始就先提到這次的疫情，他向國人致謝，「我要感謝台灣人民，是你們讓這麼不容易的事，在台灣發生。」

蔡英文20日上午10點發表就職演說，全長約25分鐘；在談話中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。據指出，蔡英文的講稿概要分為4大部分，分別為：「台灣共同體的概念」、「台灣國際區域間的角色」、「闡述國家生存發展4面向」，以及最後的「結論」。

蔡英文就職演說第一大主題為「作為共同體的台灣」。她表示，「今天我站在這裡，以無比感恩的心情，再次承擔台灣人民交付給我的責任。這是中華民國史上，最特別的總統就職典禮。它特別的地方，不在於典禮的規模，也不在於參與的人數，而在於，我們都知道，這一路走來有多麼不容易。我要感謝台灣人民，是你們讓這麼不容易的事，在台灣發生。」

蔡英文說，要特別謝謝一些人，他們在過去這四個月的防疫期間，很少被人提及，「我要謝謝每一位在防疫初期，在藥房門口排隊的台灣人民。謝謝你們的耐心，以及謝謝你們對政府的信任。是你們讓全世界看到，台灣，即使在最不安的時刻，也能保持公民的美德。」

蔡英文也謝謝那些居家檢疫、居家隔離的人。忍受生活的不便，為的是保護他人的健康。謝謝你們，展現人性中最善良的一面，成就台灣防疫的成功。國家的光榮感，生死與共的共同體，這一段記憶，將會存在我們每一個人心中。團結的感覺，就是這個樣子。

蔡英文說，「我們今天現場，有許多各國使節代表，而且我相信，世界上一定有許多國家，也都在關心台灣。我想藉著這個機會告訴你們，你們看到的國家，有一群善良而堅韌的人民。這一群人民，無論在多麼艱難的環境中，依然能靠著我們的民主、我們的團結，和我們對彼此的責任感，克服挑戰、度過難關，讓台灣在世界上屹立不搖。」

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