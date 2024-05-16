揪甘心！家長外出工作無法接送小孩　和平警護送學童安全返家

▲和平警分局天輪派出所長吳菘添吳獲知學童家長外出工作無法戒送下課，立即充當父執護送回家。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市和平區白冷國民小學在學校臉書上分享了一個感人的故事，展現了警民合作的溫暖情誼。該校長期與天輪派出所保持友好互動，近期更發生了一件令人動容的事蹟。這起溫暖的護送行動不僅展現了警方的關懷與貼心，也讓社區孩童與家長感受到更多的安全與溫暖，期待未來警校合作能夠持續發展，為社區帶來更多的正能量和互動機會。



據臉書貼文內容，和平警分局天輪派出所長吳菘添一直以來都與白冷國小保持緊密聯繫，不僅積極參與交通安全宣導、反毒反詐騙宣傳等活動，更在第一時間與學校合作，希望孩子們能將這些重要訊息轉達給家人。當天有兩名學生的家人因在外工作而無法親自接送孩子放學，吳所長得知此情況後主動安排巡邏至裡冷社區，親自護送兩名學童安全返家，讓家長和學校都感到欣慰。這種友善互助的行為展現了警民合作的力量，也對於學校及社區帶來了正面的影響。



和平警分局長沈能成表示，警方一直致力於提供學童健康、安全的成長環境，推動「社區警政再出發」工作，加強警民連結，提升警民合作效能。除了宣導防詐意識外，也通過各類課程和活動，為孩童帶來一個開心、快樂的成長過程，共同努力營造健康安全、友善舒適的成長環境。