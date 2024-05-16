快訊／中和小姊弟命案！今解剖相驗　餵毒疑雲仍待釐清





▲中和小姊弟命案今解剖相驗。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

中和一對小姊弟14日在摩鐵遭蘇姓母親活活用枕頭悶死，而檢方昨(15日)會同法醫相驗，懷疑小姊弟生前曾遭餵毒，且母子3人入住時，僅有蘇女的徐姓閨蜜及閨蜜前夫曾前來探訪，而經查2人曾是毒販，警方因此懷疑是共犯。對此，檢警訂於今下午2點解剖相驗，以釐清小姊弟詳細死因。

這起案件發生在14日上午，蘇姓女子13日帶著2名小孩入住摩鐵，期間蘇女的徐姓閨蜜及其前夫還前來送餅乾及零食，但沒想到隔天閨蜜再次探訪後，就發現2名小孩已遭悶死。

警方調查，蘇女犯案當天先是喝了酒及吸食K她命，並先將9歲女兒悶死後，再對兒子動手，而過程中2名小孩不斷掙扎，蘇女的雙手也布滿兒女的抓痕，原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，閨蜜在下午1時許時探訪，驚見小姊弟時，遺體已經發紫。

▲小姊弟乾媽再次趕赴殯儀館。（圖／記者陸運陞攝）

檢方昨會同法醫相驗，但法醫卻發現小孩生前疑似遭到餵毒，而警方在摩鐵案發現場有找到3根k菸，剩下1根完整尚未抽過，且蘇女入住後都是叫外賣，完全沒踏出過房間，只有閨蜜及閨蜜前夫2人前來找蘇女，而經查閨蜜有毒品前科，警方不排除閨蜜及其前夫是共犯。

檢警今下午針對小姊弟遺體解剖相驗，釐清是否有毒品反應及詳細死因，而小姊弟的乾媽今也再次趕赴現場，全程悲痛不語，快步走進相驗現場。