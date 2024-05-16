外送小菜「長滿毛茸茸霉菌」查無店家　正妹怒：想欺負我？

▲小菜有半盒都長發霉菌，爆食安隱憂。（圖／mavis_1995提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

這是怎麼出餐的？一名正妹抱怨，收到外送餐點，小菜居然長滿毛茸茸的霉菌菌絲，更傻眼的是，她網路查不到真實店家，引發6千多人看不下去，「這樣能出餐是閉著眼睛包嗎？」所幸有人肉搜出店家，氣得原PO給負評質問。對此，店家解釋，這盒原本要丟棄，「我們責無旁貸的重大疏失」。

一名正妹在Threads表示，點外送卻收到一盒長滿噁心白色菌絲的小菜，讓她傻眼不已，「點個外送然後收到這種東西，估狗完全查不到店家，真的是有一口氣不知道怎麼出，太扯了吧！」

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照片可見，左半邊看得出海帶上面被覆蓋一層白色菌絲，幾乎半盒小菜都是霉菌，出餐已產生食安疑慮。

由於菌絲真的太明顯，一票網友怒噴，「我瘋掉，看照片就頭皮發麻了」、「直接打給當地衛生局了」、「外送真的很多幽靈店家，我現在點沒吃過的店家，都會先查Google有沒有這家店，如果查不到我都不買」、「外送很多幽靈店家，自己家裡出餐，很多還是在社區大樓裡面不知道哪一層哪一戶」、「這哪一家公佈一下，有夠噁心這樣能出餐是閉著眼睛包嗎」。

留言串中，有熱心網友查出店家位在新北市淡水區，Google擁有3.8顆星，而原PO也在評論質問，「真的不明白你是沒有看到還是故意想欺負我？一盒食物有半盒都是霉菌絲，店家衛生食安問題非常大，店面跟Uber Eats名字也完全不一樣，真的非常糟糕！」

店家在下方回應，「首先跟您澄清這不是禾溢承的商品～我們是一家新的外送商家相關平台還未建置，造成您的困擾真的非常非常抱歉～昨天外送餐點因店的疏失造成你的困擾跟您再三的道歉，因為昨日拿錯要丟棄的商品出餐是我們責無旁貸的重大疏失，當下一直試圖趕緊聯繫您，但都無法聯絡上，也請Uber平台幫忙聯繫您，至今還沒得到您的聯絡方式。可否給我您聯絡方式我們親自跟你致歉並願意負起疏失責任賠償予您。」最後店家還強調，蔬福蕾即日起已自主管理停止營業。