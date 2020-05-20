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最大金主喊撤資！一次看懂川普與WHO糾葛　CNN：美退出難帶風向

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 美國總統川普多次公開批評WHO。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普18日指責，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞和WHO一再犯錯，揚言永久撤資，甚至退出組織。但歐盟表示，「現在不是相互指責的時候」，德法等多國領導人也在世界衛生大會（WHA）強調WHO抗疫工作的重要性。CNN指出，若川普真的退出WHO，將對美國和全世界帶來重大影響。

WHO是什麼？

世界衛生組織成立於1948年，旨在協調國際衛生政策，由194個會員國組成及管理。每個成員國選出由專家和官員組成的團隊，代表國家參與決定組織決策的WHA，由會員國直接討論組織方向。WHA職責包括任命秘書長、制定議程及審批預算等。WHO也在全球廣設150個辦事處，與當地人員合作，提供衛生指導及援助。

成立後70年間，WHO取得的成果包括根除天花、小兒麻痺患者減少99%，且在伊波拉病毒等疾病爆發時一直站在第一線，近來也協助南亞及東南亞國家對抗登革熱，為當地醫療及衛生部門提供培訓、設備及財政支援等。然而，WHO也面臨太過官僚、政治化及過度依賴少數資助國的批評。

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲ WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

WHO如何取得資金？

世衛資金來自國際組織、私人捐款、會員國及其上級組織聯合國（UN）。各會員國依其財政狀況及人口繳納不同金額的會費，稱為「評定會費」（assessed contributions），佔WHO整體經費的1/4。其餘3/4即為「自願捐款」（voluntary contributions），來自會員國或合作夥伴。

美國為WHO最大捐助國，2018年至2019年提供多達8.93億美元，其中僅2.37億是應付的會費，另外6.56億屬自願捐款，佔全球捐款的14.67%。WHO第二大捐款來源為全球最大慈善基金會比爾與美琳達‧蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），同期捐出5.31億美元。

除強制繳納的會費以外，各國捐款金額大不相同。英國同期應繳會費約4300萬美元，自願捐款金額則高達3.35億美元，約為會費的8倍；德國提供WHO的資金也有80%屬於自願捐款。但中國自願捐款僅佔12%，法國也低於1/3。

川普為何批評WHO？

一直以來都有人指責，WHO各成員國在組織內的份量取決於其政治及財政能力。美國等主要資助國被指影響力較大，過去曾造成摩擦。冷戰期間，蘇聯及其盟友便一度因此退出。近來中國財富及實力不斷增長，WHO則因與中國關係、獨立性不足等問題備受質疑。

3月還曾公開讚賞WHO與中國抗疫工作的川普便咬住這點，4月中改口譴責，也在18日的信中指控WHO的「政治花招」，「一面稱讚中國的封鎖政策，一面令人費解地反對美國關閉邊境」，更指責WHO助長了中國宣稱「病毒不會人傳人」的錯誤說法。

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲ WHA視訊會議18日展開。（圖／路透社）

美國退出WHO會發生什麼事？

若美國撤資或完全退出，世衛將損失大筆資金。其餘會員國是否會增加捐款以填補漏洞還有待觀察，但其他國家領導人勢必對組織的未來感到擔憂，尤其目前正值疫情大流行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）18日表示，「我們需要一個強大的WHO來對抗新冠病毒，而WHO就是我們這些成員國。」德國總理梅克爾（Angela Merkel）也敦促國際社會團結抗疫，「我們正經歷一場全球危機。成千上萬人感染，面臨社會及經濟震盪，代表幾乎沒有任何國家能倖免，因此也沒有國家能獨力解決這個問題。我們必須共同努力。」

歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）19日表示，「正如我們多次強調的，贏得這場戰鬥唯一有效且可行的選擇就是透過多方努力，實現全球合作與團結。現在是該團結的時候，而非相互指責或破壞合作。」

CNN因此分析，美國若真退出WHO，恐怕難以引起其他國家跟進，反而可能遭到大多數國家及國際組織一致反對，就像川普2017年宣布退出《巴黎氣候協定》時一樣。此外，若美國不再是成員國，在抗疫工作上獲得WHO資源的機會將減少，也將喪失對組織運作的發言權。

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