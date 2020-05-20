「蝦皮拌機油」綿延西濱40米　竟因聯結車恍神撞爆大貨車



記者游宗樺／報導

新北市20日凌晨近4時許，一輛載著鋼材的聯結車疑似煞車不及，在台61線西濱快速道路北上22公里處推撞2輛正在停等紅燈的車輛，導致遭撞的大貨車、拖板車車體嚴重受損，大貨車上所載的蝦皮從破損的車廂散落馬路，綿延約40公尺，共有2車3人因傷送醫，救治後均無生命危險。警方到場立即協助指揮交通，同時量測現場事故圖，將釐清事故原因及肇事責任。

▲載著鋼材的聯結車因煞車不及，推撞前方等紅燈的大貨車及拖板車。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，林姓男子（51歲）駕駛聯結車載著H鋼材，由南往北行經台61線西濱快速道路林口段時，疑似開車晃神導致煞車不及，不慎推撞上前方滿載蝦皮的大貨車後，再波及另一輛拖板車。強大衝擊力造成大貨車車體變形，車上的蝦皮散落馬路，一路綿延約40公尺。

大貨車上的張姓駕駛（65歲）腿部受傷、黃姓乘客（32歲）腰部則有擦挫傷，至於肇事的林男臉部有撕裂傷，3人一同被送往淡水馬偕醫院急救，而遭波及的拖板車後車尾破損變形，駕駛並未受傷。

▲地面布滿蝦皮、機油，一路綿延約40公尺。（圖／記者游宗樺攝）

遭波及的吳姓拖板車駕駛（48歲）表示，當時他在路口停等紅燈，沒多久後方的聯結車便推撞上來，自己的車輛受到猛力撞擊往前滑行，幸好遭撞當下有放鬆煞車踏板，讓拖板車繼續往前移動，使得夾在2車中間的大貨車得已獲得緩衝，避免成為夾心餅乾。

警方獲報到場後立即協助疏導交通，並在現場拍照採證與量繪事故圖，同時通知清潔隊到場清理布滿蝦皮與機油的路面，另外，考量西濱快速道路旁的台15線北上段也有散落的H鋼材，警方已暫時封閉該路段，僅開放內側的一條車道通行。經酒測警方已排除3名駕駛酒駕，將調閱路口監視器及車上行車記錄器，釐清事故原因及肇事責任。

▲警消獲報到場協助受傷駕駛送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

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