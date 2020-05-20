碰！警車闖紅燈遭撞側翻路中　所長：遇可疑車輛鳴笛追車

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區20日凌晨1時許，一輛警車行經市民大道時發現有可疑車輛，鳴警笛闖紅燈追趕上去，經過安東街路口時，遭一輛綠燈直行的廂型車撞上，警車當場側翻倒地，車上警員一度受困車內，被民眾與其他巡邏警員協助脫困後無大礙。警方正調閱監視器，調查事故原因及肇事責任外，同時也對造成民眾車輛的損失感到抱歉。

▲警車與廂型車碰撞後側翻路中。（圖／記者游宗樺攝）

▲警車車身鈑金多處受損，廂型車車頭則嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，徐姓警員（26歲，警專31期）開車載著陳姓、李姓警員（均29歲）由西往東行經市民大道三段，在安東街停等紅燈時，發現前方有可疑車輛，於是立即鳴笛追趕，剛好遇上綠燈由北往南經過安東街的廂型車，遭廂型車從左側撞上後警車當場翻覆，附近民眾發現上前幫忙，對向車道的巡邏警力也上前協助，車上3人脫困後僅受到輕微擦傷。

廂型車潘姓駕駛（34歲）表示，當時吃完宵夜準備返家，行經安東街時路口號誌為綠燈，開車過馬路到一半有聽到警笛聲，不久警車便高速開過來，由於對方車速非常快來不及閃躲，廂型車車頭不慎撞上警車左側，導致警車當場側翻倒地。警車擋風玻璃破裂、車身鈑金嚴重受損，而廂型車車頭保險桿則因撞擊脫落。

▲經酒測警方已排除雙方駕駛酒駕，將調閱監視器釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

安和所所長高詮恩表示，警員於1時6分由西往東行經市民大道，發現一輛闖紅燈的車輛形跡可疑，於是開啟警示燈上前尾隨，在安東街路口時鳴笛追趕上去，卻遭到路口一輛車橫向駛來撞上，導致警車翻覆，所幸車上人員均無大礙僅有車損。雙方駕駛均無酒駕，肇事責任將依法調查，除對廂型車的車損表示抱歉，相關責任也不會推諉，至於該輛可疑車輛將會調閱監視器持續追查。

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