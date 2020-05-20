換妻換到戴綠帽！混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

圖、文／鏡週刊

由於扯上官司，李姓男子創立的「樂×妻」臉書粉絲團一度被禁，已不如以往活躍，但換妻同好的熱情不減，轉戰「推特」（Twitter）繼續呼朋引伴，甚至在換妻活動結束後，立即將多人運動的「戰況」po上網，完全不設防的大膽尺度，看得令人血脈賁張、心跳加速。

本刊調查，由於臉書的審核較嚴格，因此換妻活動的粉絲團經常被停權，相關的活動照片也無法設為公開，有時若放上尺度較大的照片，即會被檢舉，因此相關粉絲團都設為不公開，相關的同好已轉往較不設防的「推特」（Twitter）活動。

知情人士指出，粉絲團會員有時會直接從臉書及推特交換裸照讓彼此「審核」，略過吃飯、喝咖啡等暖身程序，方便初次見面就約在房間「肉搏戰」，參加者多數是夫妻或情侶，團員通常都會約束全程戴保險套，但仍不時有擦槍走火，導致懷孕甚至染上性病的情形。

本刊調查，「推特」（Twitter）審核較不嚴格，不僅能公開徵求換妻同好，相關的照片甚至多人運動的影片也經常是完全不設防公開，相關的推特經常有上萬個跟隨者，知情人士指出，網路世界有真有假，有的換妻推特真的是同好，但也有假冒換妻之名，進行性交易甚至詐騙之實。



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