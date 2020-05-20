快訊／蔡英文呼籲對岸「謀求長遠相處之道」　國台辦回應了

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文520就職演說，針對兩岸再次重申「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，並且呼籲對岸「謀求長遠相處之道。」對此，國台辦發言人馬曉光今（20日）表示，「我們堅持和平統一、一國兩制基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

針對蔡英文未來四年的兩岸政策方向，馬曉光回應，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係，他們加緊勾連外部勢力破壞台海和平，以疫謀獨極少數台獨分裂分子鼓噪所謂修法、公投，圖謀法理台獨。

▲總統就職典禮，蔡英文呼籲對岸「謀求長遠相處之道」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，蔡英文總統就職演說中，除重申八字箴言，也呼籲對岸「謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。」她表示，在變局之中，會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

馬曉光則回應「祖國統一是中華民族偉大復興的歷史必然，是任何人任何勢力都無法阻擋的。台獨是逆流，是絕路。我們堅持和平統一、一國兩制基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍。」

最後，針對疫情過後台商後續發展，馬曉光強調，我們積極幫扶廣大台商台企紓困和復工複產，支持廣大台灣民眾在大陸享有更多發展機會和獲得感。我們願意在堅持九二共識反對台獨的共同政治基礎上，同台灣各黨派、團體和人士加強交往，繼續就兩岸關係和民族未來開展對話協商，為推動兩岸關係和平發展。



