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YouTuber巫術召靈直擊！鬧鬼山區鮮血畫陣　驚見「好兄弟聚集」鐵證

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圖、文／鏡週刊

以往只有在小說或電影裡才會出現的巫術，竟真實存在台灣社會。以鬼屋實境探險聞名的網紅「鬼Man」，最近正串聯東、西方及原住民巫師，籌組「巫術交流協會」，希望推廣巫術、洗刷千年來的汙名。

巫師鬼Man用鮮血混著紅色顏料畫起魔法陣、召喚靈體。

▲巫師鬼Man用鮮血混著紅色顏料畫起魔法陣、召喚靈體。（圖／鏡週刊提供，下同）

巫術交流協會的發起人，是以鬼屋探險聞名的網紅「鬼Man」，他的影片在YouTube很熱門，擁有極高點閱率。為了一探虛實，本刊與鬼Man取得聯繫，上週三晚間前往高雄某處「鬧鬼」山區，直擊巫術的神祕儀式。

鬼Man的工作室擺放五鬼人形紙牌等各種法器，看起來十分神祕。

本刊記者一行3人，跟著鬼Man爬上山丘，來到一間土地公廟，鬼Man在廟前點起3柱香，向土地公祈求「上山拍攝一路平安」。之後，他帶領記者等人走向一條雜草、竹林覆蓋的小徑，一路伸手不見五指，只能靠手電筒緩步前進，記者亦步亦趨緊跟著鬼Man，只見小徑二旁一邊是竹林，另一邊是山溝，十分危險。

鬼Man（右）將手搭在記者（左）肩膀施咒，記者隨即感到前胸發熱、背後冰涼。

當晚沒有下雨，但是地面異常濕滑，不時還有倒下的竹子擋路，像是示意「不要繼續前進」，每走幾步就必須撥開竹子，舉步維艱。走到一半，鬼Man突然向後揮手，要記者停下腳步，然後點燃以鼠尾草等複方特製的「驅魔香」，在空中揮舞幾下，才示意記者繼續前進。

電影《哈利波特》是描述西方巫師與巫術的經典作品。（翻攝自網路）

最後，記者在鬼Man的帶領下來到一座涼亭，四周叢林茂密，讓人不寒而慄。此時鬼Man語氣凝重地詢問記者，是否真要體驗巫術中的召喚術？

記者表明意願之後，鬼Man在涼亭桌面2側點上2根蠟燭，並將手指伸進白色面具裡用力咬破，將手指的鮮血與紅色顏料混合，畫起召喚靈體的魔法陣。鬼Man解釋，這些顏料也是用自己的血與其他混合物調製而成。

鬼Man事先告知，若成功召喚靈體，香會燒成2短1長，事後獲得印證。

為了揭開巫術的神祕面紗，本刊記者日前親赴高雄山區，直擊鬼Man以鮮血畫符、召喚靈體的儀式，並真實體驗陰風四起、不寒而慄的奇妙感受。

鬼Man畫魔法陣前，先取出從土地公廟拿來的3柱香，開始「作法」，並將香插在涼亭外的地上。他告訴記者：「這叫『香占卜術』，若順利，待會兒會有各路『好兄弟』前來，屆時就會看到3柱香燒成『一長兩短』，也就是3柱香中，有2柱會燃燒得特別快。」

說完，鬼Man回到涼亭，在桌面兩側點上2根蠟燭，並將手指伸進白色面具裡用力咬破，將手指的鮮血與紅色顏料混合，畫起召喚靈體的魔法陣，除了特殊圖形外，鬼Man還在旁邊寫了一串沒人看得懂的文字。

接著他走到涼亭邊，畫下最後幾條線。此時，記者突然感到陰風四起、體感溫度驟降，其他人也打了冷顫。鬼Man告訴記者，涼亭外的線畫完之後，魔法陣正式啟動，聽到他這麼說，大家面面相覷、空氣頓時凝結。

巫術的法器原始且神祕，外觀也有幾分恐怖。（翻攝自巫術互助協會臉書）

鬼Man見怪不怪，叮囑大家：「沒事，只要不出去涼亭就沒問題。」但當他再次開口詢問誰要體驗時，現場靜默十幾分鐘，無人應答。此時，鬼Man走出涼亭，取回剛插在地上的3柱香，讓人訝異的是，真的燒成了「一長兩短」。對此，鬼Man說：「這就是施術有效，四周好兄弟過來的鐵證。」

為了實際體驗，記者硬著頭皮上陣。鬼Man先在記者背後點上血製的顏料，然後要求記者蹲在涼亭邊緣、背脊向外，接著鬼Man將手搭在記者肩上開始施咒，不知是心理因素？還是真有其事？當咒語唸完，記者前胸竟然開始微微發熱，但背後卻是冷冰冰。

鬼Man解釋，因為好兄弟都在涼亭外面，記者正面在裡面，才會有這種感覺。文獻記載，西方巫術的魔法陣，大致分為「召喚」、「結界」2大類，鬼Man施展的召喚術，就是用自己的血與咒語，和未知世界的靈體達成某些協議。


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