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台版「9又4分之3月台」？北車Y14出口竟神秘消失...真相曝光了

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▲台北地下街進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

▲台北地下街近日進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

記者康心禹／綜合報導

哈利波特（Harry Potter）系列小說和電影陪伴許多人長大，當中最廣為人知的就是「9又4分之3月台」。然而就有網友發現，原來在台北車站竟然也有相似地點！走進台北地下街可以看到路標顯示有Y12、Y14、Y16出口，其中「Y14出口」通往高鐵月台，但無論怎麼找都找不到Y14出口。

原PO在PTT上以「台北車站消失的出口」為題表示，「不知道去過台北車站地下街的大家有沒有注意到，台北車站的Y區地下街沒有Y14的出口，有Y12、有Y16 但就是少了Y14，是什麼消失的密室嗎…」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，引發廣大網友開玩笑回應，「知道原因的都已經...」、「九又四分之三月台」、「Y14又3/4出口」、「難道你...看不到嗎......」、「傳說中找到Y14的人會...」、「麻瓜才看不到」。

▲台北車站大廳。（圖／記者李宜秦攝）

▲台北車站人潮眾多。（圖／記者李宜秦攝）

事實上，有網友在2011時就曾提問過「為什麼找不到Y14出口」，還親自走一遍並拍攝影片上傳到Youtube上。影片中可以看到，該名網友從Y12出口出發，想前往標示牌上的「Y14台灣高鐵」，走著走著看到前方路口只有Y16，還說「你永遠不可能找到去高鐵的Y14出口，因為你沒有魔法」。

據了解，台北地下街建成開幕於2000年，共有28個出口，南北側各14個，以英文字母Y為編號開頭，Y14出口直到2017年2月才完工開放。

根據《三立新聞》報導，Y14原本是設計通往高鐵月台，但實際開通後，卻將通道改往桃園機場捷運方向，並改名為「Y12U」，而「U」即為「Underground」，意為不是地面出口，而是地下街與機捷連通口，目前台北地下街的「Y14出口」指標已全數改為「Y12U」。

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