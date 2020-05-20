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3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

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▲3D立體定位電燒術精準定位 七旬老翁揮別多年心頭大「悸」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲3D立體定位電燒術精準定位 七旬老翁揮別多年心悸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

71歲的傅先生，十年前因感冒、會喘仍參與廟會活動，突然感到全身無力，送急診時一度心臟停止跳動，經急救後甦醒，診斷為心肌炎與心律不整需長期服藥控制。隨著心悸與喘的頻率愈來愈高，在大林慈濟醫院心臟內科李易達醫師苦口婆心溝通下，同意以「3D立體定位儀器」做心房心博過速電燒手術，解決多年的心臟疾病。

▲3D立體定位電燒術精準定位 七旬老翁揮別多年心頭大「悸」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲3D立體定位電燒術精準定位，協助病患免去心悸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

傅先生當年送到急診時心臟停止跳動，心臟收縮功能只有28%，每分鐘心跳高達173下，診斷為心肌炎加上心律不整。

李易達醫師表示，病毒引起心肌炎，會使得心肌細胞受損，甚至影響心臟跳動，嚴重時導致心因性休克而死亡。病人在發病前常出現上呼吸道感染或消化道感染。如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、疲倦乏力、臉色蒼白、心悸、胸悶、胸痛、心搏過速或過緩，或心律不整等，甚至休克。臨床表現上輕者可能無症狀，重者可在數小時或數日內死亡。

▲3D立體定位電燒術精準定位 七旬老翁揮別多年心頭大「悸」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李易達強調，以傳統的電燒方式，要找到複雜性的心律不整的病灶常是大海撈針，成功率較低。複雜性的心律不整，若透過3 D立體定位儀器進行電燒手術，能清楚地知道心臟的立體結構，也能更精準地找到病灶，阻斷心律不整的迴路，不僅縮短手術時間，成功率也大幅提高。

李易達說，2018年一篇大型的研究發現，有心衰竭合併心房輕微顫動的病人，經過電燒手術治療，可大幅地降低病人心衰竭的住院率、心血管的死亡率，甚至總死亡率。李醫師建議當出現心臟不適症狀時，不要掉以輕心，應盡早就診找出病因安心配合治療。

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