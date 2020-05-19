發言人還活著！民眾黨出動3發言人　公布蔡政府執政民調

▲民眾黨公布蔡政府4年施政總體檢民調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨19日召開記者會，公布自家光譜論壇做的蔡英文政府施政4年成果滿意度調查，共分成年輕人低薪問題、司法改革、台灣經濟結構轉型、教育制度僵化與社會脫節、兩岸路線等5大面向，但滿意度皆僅在2成徘徊。民眾黨呼籲，在接下來4年，蔡政府能正視民眾對改革的期待，防疫成果有目共睹，但對於接下來的種種挑戰，希望蔡政府能實事求是、務實改革。

值得一提的是，立委蔡壁如日前才爆出在內部群組怒飆「發言人們都死了」，疑對發言團隊護主不力感到不滿，今天的記者會由黨公關長吳怡萱率蔡峻維、楊寶禎、陳宥丞等人召開記者會。

該份民調的調查時間從5月14日到5月18日，一共有2111人回填問卷。結果顯示，在「蔡總統曾經承諾改變年輕人低薪問題」上，只有19.5%民眾滿意；在「蔡總統曾經承諾要進行司法改革」上，也只有11.6%的民眾信任現行司法制度；對於經濟結構轉型，也僅2成民眾感到樂觀。

另外，對於蔡政府的教育改革滿意度，也只有24%滿意；對於兩岸路線，蔡英文總統在今年1月勝選演說中提出的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，但對蔡政府未來4年處理兩岸事務，有信心的也僅有26.3%。

對此，蔡峻維表示，最近的社會氛圍，台灣人對於社會案件頻傳導致對司法制度不信任，認同司法改革的比例只有1成多，不認同相當高，「蔡英文政府上任4年，2016年高喊司法改革，到底做了什麼？這樣數據顯示人民是無感的，甚至比上任前的感受更差」。

楊寶禎則指出，民進黨立委蔡易餘等人提出刪除國家統一字眼提案，但最後撤回，認為現在提出不適合。根據民調結果，對兩岸事務有信心的只有26.3%，她大酸，民進黨喜歡把聲音喊得非常高，引起關注後期待反對黨當煞車皮，籲民進黨不要再打假球，「選舉期間一直販賣芒果乾，到底做了什麼決定讓支持者心服口服？希望明天的就職演說可以說明未來如何面對兩岸關係」。

陳宥丞則說，一直強調要社會安全網的建立，唯有全台灣一起重視基本人權，怎麼建立一個能接住經濟弱勢、被歧視、被汙名者的保護網？請執政黨要認真面對。吳怡萱表示，行政院內閣改組有新一波人事，希望民進黨要真正改革，不要打著芒果乾坐擁高民意，「身為在野黨我們點出問題，對於施政高滿意度也支持，但我們也讓執政黨看看那些需要改進」。