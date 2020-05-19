前空服員郭芷嫣嗆「機師餐加料」挨告　桃檢認定「講肖話」不起訴

▲前長榮空服員郭芷嫣。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前長榮航空的空服員郭芷嫣，去年罷工行動中曾在公司內部群組嗆聲「在機師餐點中加料」引發軒然大波，事後遭長榮航空開除，還提告郭女違反民用航空法；桃園地檢署經過調查後，認為系內部群組對話中均為非正式閒聊，近似「講肖話」，難認有恐嚇公眾或危害飛航安全之惡意，偵結予以不起訴處分。

桃檢起訴書指出，檢方認為，曾為桃園市空服員工會幹部的郭女，去年罷工事件即將落幕時，曾在公司內部LINE群組留言稱要「在機師餐點中加料、不要給我吃飯」等字眼，儘管令人不悅，但其語意不明、主觀上有諸多聯想，並無針對他人生命、身體或公眾安全有何具體惡害通知，也無提及針對特定航班、以何種計畫、步驟、工具，施行強暴、脅迫或其他方法以危害飛航安全民用航空法第101條第1項構成要件程度。

桃檢認為，郭女是在同期空服員封閉型LINE群組內留言，其群組內對話內容，均為非正式閒聊，且有插科打諢（即俗稱講肖話），還穿插鬼臉、笑臉等開玩笑表情貼圖，難以認定其有恐嚇公眾或危害飛航安全的惡意，檢方最近偵結，予以郭女不起訴處分。

郭芷嫣收到桃檢的不起訴處分書後，19日凌晨在其個人臉書貼文表示，「永遠無法忘記收到公文的時候，我的手有多顫抖」，郭還寫道：「謝謝一直以來，不論是支持我、看衰我的你們，以及謝謝我向來尊敬的司法」、「這兩年充滿了很多驚奇，祝福長榮航空和你我都能越來越好。」

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