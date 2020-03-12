郭芷嫣輸了！嗆「機師餐加料」、電爆學妹...勞裁案遭駁回　長榮說話了

▲2/21空服員工會號召會員日前於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

前長榮航空空服員郭芷嫣先前在LINE群組放話要在機師餐內加料，還揚言要「電爆」罷工落跑者，遭公司記予兩支大過免職。勞動部今（12）日駁回郭員提出的不當勞動行為裁決，對此，長榮航空表示，感謝裁決委員會認同公司捍衛飛安並保護員工免受職場霸凌的理念。

郭芷嫣在長榮空服員罷工期間，於LINE群組中放話要在機師餐內加料，還直言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖流出後，長榮認為該案有影響飛安之虞記予兩支大過免職。郭芷嫣與桃園市空服員職業工會隨即向勞動部申請不當勞動裁決，今日結果出爐，勞動部裁決委員會裁決駁回工會及郭員的主張，認為長榮航空所為之解僱處分，並不構成不當勞動行為。

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▲郭芷嫣勞裁案遭到駁回，勞動部認為，長榮航空所為之解僱處分，並不構成不當勞動行為。（圖／記者湯興漢攝）

對此，長榮航空表示，感謝勞動部裁決委員會認同長榮航空捍衛飛安與保護員工免受職場霸凌的理念，讓公司員工以及所有旅客免於飛安疑慮與霸凌威脅，也希望工會能藉此正視職場霸凌的問題，切勿縱容霸凌事件一再發生。公司值此全球疫情嚴重衝擊之時，將攜手同仁共渡難關，繼續肩負對於每一位旅客飛航安全的責任與堅持。

桃空職工則代表郭芷嫣轉達，感謝勞動部委員們這段時間付出的時間和精力，可惜裁決的結果不如預期。雖然對結果很失望，但爭取勞權這條路永遠都不輕鬆，後續救濟將和工會及律師們討論後決定，我不會放棄，再次謝謝大家關心。

▼2/21空服員工會號召會員於勞動部前聲援郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）