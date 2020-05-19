面對挑戰就是台灣的機會　蔡英文：國人團結抗疫感受光榮感





▲總統蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文520就職典禮明天就要登場，蔡政府連任的第二任任期馬上就要開始。蔡英文20日將在就職典禮中發表就職演出，其中，她將針對產業、國安到民主深化等四大面向，訂定國家的未來發展策略。

蔡英文520就職演說中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。其中，蔡英文將針對台灣的未來，訂定「國家生存發展策略4大面向」。

蔡英文認為，在面對空前挑戰的同時，也是台灣的機會，「超前部署」將是關鍵。她將向國人正式宣佈，蔡政府訂定的「國家生存發展策略4大面向」，分別包含產業發展、社會安定、國家安全，以及民主深化。

四大面向中的第一項為「產業發展」，蔡英文指出，4年前剛接任總統時，台灣的各項經濟指標表現都不好，4年來，政府成功讓經濟表現趨於穩健，未來4年的發展上，蔡政府要打造「六大戰略產業」。

「六大戰略產業」是哪些項目？蔡英文首先強調持續強化資訊、數位產業發展，利用半導體、資通訊產業的優勢，讓台灣成為下世代科技產業的重要基地；其次，是發展5G，強化數位轉型及國家安全的資安產業。第三，蔡英文會提出接軌全球的醫療科技產業；第四，是軍民整合的國防戰略產業，包括航空、太空產業；第五，是綠電再生能源產業；第六，則要建構確保關鍵物資、民生的戰備產業。

接續在產業發展後是「社會安定」，蔡英文提及，健康防疫安全網的建議，包括醫療防疫物資等產業能量建構，讓流行病疫情等有更好的因應能量；另外，也包括社會安全網的補漏，針對近期社會關注的治安事件，漏洞彌補以及政府責任。

蔡英文提出之「國家安全」有三個層次：第一，是國防事務改革，包括加速不對稱戰力發展，後勤動員制度的改革，以及後備部隊裝備升級跟體制的優化等。她也會提到，部隊管理制度的改善，維持戰力、團隊軍紀，以及社會價值與個人尊重間如何取得平衡等。

第二個層次，蔡英文指出，過去四年裡，台灣在反恐、人道救援、非傳統安全，以及宗教自由上有很多參與，跟許多主要國家交流合作，未來會繼續宣示，國際組織的積極參與，同時跟理念相近國家深化夥伴關係，同時積極參與區域合作的機制。

第三個層次上，蔡英文將針對兩岸議題發表論述，她會重申1月11日總統大選時的談話，對於兩岸基本態度，維持「和平、對等、民主、對話」的8字箴言原則，不接受一國兩制、矮化台灣破壞現狀的做法；而兩岸事務上，會循憲法與兩岸關係條例來處理，目標是維持台海的和平穩定。

「國家生存發展策略4大面向」的最後一項為「國家體制的強化與民主深化」，蔡英表示，立法院會成立修憲委員會，針對政府制度、人民權利等，憲政改革議題會在此平台上對話，要契合台灣社會的價值；同時，司法改革也會持續進行，包括國民法規制度的推動等。