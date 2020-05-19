快訊／侯友宜確定出席520總統就職典禮：國家大事前個人黨派不重要





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜確定會出席520總統就職典禮，侯友宜認為，總統就職是國家大事，個人或黨派都不重要。

新北市發言人蔣志薇表示，侯友宜已指示將例行的市政會議調整時間，出席520總統就職典禮。蔣志薇轉述，侯友宜認為總統就職是國家大事，個人或黨派都不重要，要為國家團結努力好好做事。

520總統就職典禮倒數一天，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣皆表態不出席，認為「蔡英文執政4年來沒做到中華民國總統應做的事」，台北市長柯文哲則確定會出席。

對此，侯友宜上午受訪時表示，前兩天有收到邀請函，但是目前為止仍以市政為最大優先考量，在市政考量下，如果還有時間，當然520就職能夠參加就盡量參加，但於下午決定出席，並指示市府團隊調整市政行程時間。

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