新北八大行業何時解封？　侯友宜回應了





▲ 新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市八大行業最快將於週四採實名制、申請制開放，新北市長侯友宜19日表示，新北市目前沒有考慮開放，將會在疫情穩定之後交由專家評估安全性。

侯友宜說明，由於酒店難以維持適當距離，尤其市府每一次會議中，公衛專家都一致認為，舞廳跟酒家難以保持適當的距離，既然很難做到，所以在開放順序裡並沒有把它排在優先開放項目，而是排在疫情相對的穩定以後，再來討論。新北市的開放分為兩階段四梯次，目前已經進到第二階段，酒店的部分新北市尚未討論，將會在疫情相對穩定後，由專家來做評估，確定安全才會採取開放。

針對台北市評估八大行業將採實名制方式開放，侯友宜僅表示，尊重台北市的作法，新北市目前沒有考慮開放。

台北市副市長黃珊珊18日表示，開放條件包括，一、單一入口、實施量體溫、落實酒精消毒。二、管理人員使用防疫實名制App，市府提供科技實名制App，掃描身分證上傳雲端，個資不會留存在業者店內，僅有衛生單位及檢調能因疫情、犯罪調閱個資。三、申請復業業者須經消防局與建管處完成消防安全檢查及建築公共安全檢查合格。

北市府也公告申請規範，業者可即申請，是否將在3天內排定公安檢查時間，周三下午4點、周五晚上7點，分別安排兩場業者使用實名制APP訓練課程，確保業者能使用，完成受訓後，最快周四即能復業。

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