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南部姜先生花20萬換到40萬元夢幻哈雷　超強點數兌換法曝光

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▲▼7-11在4月推出哈雷重機預購活動。（圖／業者提供）

▲南部姜先生用6000萬點免費換到一台哈雷重機。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

點數兌換無極限！今（19）日在南部有一位姜先生，使用了6000萬點7-11的OPEN POINT，免費入手一台哈雷重機，消息曝光後掀起熱烈討論，也有不少人疑惑究竟這位姜先生是如何在1年內累積到龐大點數。對此，業者也公布2大快速累點關鍵，只要好好善用，人人都有機會將重機帶回家。

▲▼南部姜先生兌換7-11哈雷機車簡訊曝光。（圖／業者提供、翻攝網路）

▲兌換重機簡訊曝光。（圖／業者提供、翻攝網路）

7-11在4月20日攜手Harley-Davidson推出哈雷機車預購，獨享專案價只要39萬9千元，並開放會員使用OPEN POINT點數折抵車款，300點折抵1元，前10名享300點折抵2元優惠來換購，沒想到真的有民眾成功入手，南部的一位姜先生用OPEN POINT6000萬點（約價值20萬元），以半價優惠免費兌換1台市夢幻哈雷重機。

消息一曝光就湧入大批民眾直呼「太神了」，但也有不少人疑惑到底如何在1年的時間內累積到千萬點數，引發熱烈討論。對此，業者回應指出，姜先生能夠快速累點有2大關鍵，主是要透過「OPEN POINT點數互換平台」以及「使用正確支付工具」，才能成功免費入手重機

▲▼快速累積OPEN POINT2大關鍵。（圖／翻攝OPEN POINT APP）

▲可使用APP中的會員中心的點數交換來將紅利點數兌換成OPEN POINT。（圖／翻攝OPEN POINT APP）

業者表示，OPEN POINT除一般消費可累積之外，還能透過APP中的「點數交換平台」取得，可以將網購平台、通訊軟體、銀行證券、航空哩程所獲得的紅利點數，透過該平台兌換成OPEN POINT（提醒須依照各家給予兌換標準、方式獲得），若手上有未用到的紅利點數這時就可以拿出來使用。

▲▼快速累積OPEN POINT2大關鍵。（圖／翻攝OPEN POINT APP）

▲使用各大銀行的icash2.0聯名卡都有點數倍送回饋。（圖／翻攝自OPEN POINT）

而「用對正確支付工具」也是重點關鍵，申辦各家銀行的icash2.0聯名卡，並在有相關優惠活動時刷卡取得點數回饋，如目前有包括天天持華南銀行icash2.0聯名卡至7-11消費就有點數10倍送，或是周二到7-11刷元大銀行icash2.0聯名卡享點數7倍送等優惠，看準哪天使用哪家銀行聯名卡有較多點數回饋，也是快速累積到點數的捷徑之一。

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