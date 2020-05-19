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「南部姜先生」6千萬點免費換哈雷！網秀簡訊證實領車還曝：他去環島了！

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▲▼南部姜先生兌換7-11哈雷機車簡訊曝光。（圖／業者提供、翻攝網路）

▲7-11在4月推出哈雷預購活動。（圖／業者提供、翻攝網路）

記者蕭筠／綜合報導

哈雷男行蹤曝光？7-11在4月底推出夢幻哈雷重機預購活動，並開放會員使用OPEN POINT點數折抵車款，南部有一位姜先生就用了6000萬點點數（約20萬台幣）免費將哈雷騎回家，消息曝光後掀起超高討論度，卻也傳出質疑聲浪。對此，有一名疑似為車主朋友就秀出兌換簡訊證實，「不要再猜了，車主已環島。」

7-11在4月20日攜手Harley-Davidson推出哈雷機車預購，以漫威英雄美國隊長在大螢幕上騎乘的「Harley-Davidson Street 750」車款為主打，獨享專案價只要39萬9千元，並開放會員使用OPEN POINT點數折抵車款，300點折抵1元，前10名享300點折抵2元優惠來換得機車，沒想到真的有民眾免費成功入手。

南部有一位姜先生用了OPEN POINT6000萬點（約價值20萬元），以半價優惠免費兌換1台市夢幻哈雷重機，主要是透過去年OPEN POINT點數互換平台將網購平台、通訊軟體的點數兌換成OPEN POINT，以及平常十分清楚該使用icash聯名卡搭配活動可以拿到倍數點數，但因千萬點數再加上累點有1年期限，故引發質疑聲浪。

▲▼南部姜先生兌換7-11哈雷機車簡訊曝光。（圖／翻攝網路）

▲南部姜先生兌換7-11哈雷機車簡訊曝光。（圖／翻攝網路）

對此，有一名疑似「姜先生」的朋友就在7-11公告恭喜哈雷得主的貼文下秀出兌換簡訊，以300點可折扣2元，使用了OPEN POINT59850000點直接進行全額折抵，並表示「不要再猜了，車主已環島。」且根據簡訊兌換內容是在4月22日，意指姜先生在活動開跑第2天就已經將哈雷重機入手。

業者則表示，姜先生確實已在5月初領到機車，事實上，姜先生為7-11忠實會員，自2014年推出累積點數活動時就開始有在累點，業者透露對方對於很多新版活動都很清楚，但因這是首次有消費者以點數全額兌換到一台重機，業者也坦言非常驚訝，「怎麼可以這麼厲害」。

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