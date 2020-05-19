首批直接秒殺！小7「2.0版Switch組合包」來了　全台限量20組開賣時間曝

▲7-11明上午11時開賣「Switch2.0版」店數加價購活動。（示意圖／記者邱倢芯攝）



記者蕭筠／台北報導

繼7日推出「Switch宅居玩樂包」點數加價購，一上線就被秒殺後，7-11今（19）日宣布「2.0版」來了，限量20萬組於明（20）日上午11時準時開搶，內含1組Switch主機以及4大人氣遊戲片，同樣用點數再加價就可以獲得，鬧鐘快設好準備怒搶一波。

因新冠肺炎疫情關係，任天堂Switch成為新國民遊戲機，幾乎是一機難求，夯到不行，而7-11在本月7日針對會員推出獨家限量2種「Switch宅居玩樂包」，每組內含Switch主機、健身環同綑包及2種瑪莉歐遊戲片，並搭配不同人氣鮮食、冷凍品，只要用手中累積點數，就可以不到1萬6000元的加購價獲得，2種各限量10組，不過一上線就直接被秒殺。

聽到民眾敲碗心聲，7-11今日宣佈再度祭出「2.0版Switch宅居玩樂包」，將在明（20）日上午11點起在OPEN POINT APP開賣，全台限量20組，內含1組Switch主機，以及4大人氣遊戲包括馬力歐賽車、明星大亂鬥、超級瑪利奧德賽、路易吉洋樓)，只要使用10萬點OPEN POINT即可以用1萬7480元加價購入手，且到門市結帳成功還加碼送500元7-11購物金，這次一定要搶到。

另自20日起至22日止限時3天，7-11也推出三角飯糰全品項、指定冷藏飲品及CITY CAFE特大杯美式或拿鐵（限同品項）第2件半價優惠，還有CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL即日起至6月2日大杯以上全品項任選第2杯只要7折。

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